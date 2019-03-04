Фото: Лидеры России Еще один участник из Башкирии стал финалистом конкурса «Лидеры России» - всего их семь Фото: Лидеры России

УФА, 4 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

На финал конкурса управленцев «Лидеры России» поедет еще 31 победитель. Всего финалистами стали 300 человек, представляющих все федеральные округа страны. 269 человек были определены непосредственно по итогам окружных полуфиналов, еще 31 кандидат добавился из «листа ожидания» после рассмотрения Наблюдательным советом результатов реализации социальных проектов участников.

От Республики Башкортостан ряды финалистов пополнил Марат Валеев, сотрудник «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение». Ранее сообщалось, что по результатам полуфинала в Сочи на итоговые испытания конкурса из Башкирии едут шесть человек: Тимур Ахмадинуров (ООО «Башнефть-Розница»), Азат Ахунов (кадровое агентство «Стафф», ИП), Ильгиз Баймуратов (ООО «Финэкспертиза-Сеть»), Дмитрий Денисенко (ООО «Акустические материалы»), Сергей Решетников (ПАО «АНК Башнефть»), Олег Сурначев (ПАО «Ак Барс» Банк).

На рассмотрение Наблюдательному совету был представлен шорт-лист из 40 проектов, набравших наибольшее количество баллов по оценкам экспертов. В числе критериев отбора — эффект, полученный от проекта, личный вклад участника, размер вовлеченной в реализацию команды, обоснование выбора проекта.

«По итогам заседания Наблюдательного совета приглашения в финал получили представители 21 региона России: по 6 конкурсантов из Северо-Западного и Уральского федеральных округов, по 5 участников из Приволжского и Центрального, 4 — из Сибирского, 3 — из Южного и по одному из Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов», — уточнил руководитель Конкурса, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

Идею дать возможность участникам конкурса «Лидеры России» реализовать социальный проект в рамках задания «Сердце лидера» высказал первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко. Каждый конкурсант должен был сам выбрать проект в сфере поддержки ветеранов, людей с ограниченными возможностями, детей, защиты экологии.

Финал «Лидеров России» пройдет с 13 по 17 марта в Сочи. Всего в финале Конкурса примут участие 300 человек.

Конкурс «Лидеров России» проводится второй год подряд, он призван создать работающие социальные лифты для активных граждан. В 2017-2018 годах из почти 200 тыс. человек, подавших заявки на участие, были определены 103 победителя. Два победителя стали губернаторами, трое — заместителями федеральных министров, еще 62 человека получили другие назначения. Про назначения двоих прошлогодних победителей из Башкирии не сообщалось.

Второй конкурс начался 10 октября, для участия в проекте зарегистрировались более 227 тыс. человек.