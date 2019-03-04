Фото: автор МЧС Башкирии обратилось ко всем взрослым с важной просьбой Фото: автор

УФА, 4 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

МЧС Башкортостана обратилось ко всем взрослым с важной просьбой.

«Каждые 75 минут в России гибнет ребёнок. Давайте на минутку остановимся в бешеном городском ритме и оглядимся вокруг: нет ли рядом ребёнка, которому нужна ваша помощь? Не оставайтесь равнодушными к чужой беде! Спешите делать добро, и мир вокруг станет светлее», — выступило с сообщением-призывом ведомство и привело неутешительную статистику.

На дорогах Башкортостана, согласно данным ГИБДД, в 2014 году погиб 21 ребенок, в 2015 – 21, 2016 – 13, 2017 – 23, 2018 – 21, на 28 февраля 2019 года – 2.

При пожарах в 2014 году погибли 15 детей, в 2015 – 13, 2016 – 15, 2017 – 10, 2018 – 10, на 28 февраля 2019 – 5.

На водных объектах в 2014 году погибли 8 детей, в 2015 – 9, 2016 – 18, 2017 – 8, 2018 – 6, на 28 февраля 2019 – 0.

«Дети гибнут в огне, в воде, под колёсами мчащихся автомобилей, на стройках, на снежных горках и у себя дома. Виноваты в детских смертях, по большей части, мы, взрослые. Не объяснили, не досмотрели, не помогли, не одернули в нужный момент. А скольких трагедий можно было бы избежать?», —подчеркнули в МЧС Башкирии.