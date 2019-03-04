Башкирия в федеральных СМИ: Как в Уфе провернули аферу на миллиард, «золотой» мусор

УФА, 4 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

В России подвели первые итоги «мусорной» реформы: региональные власти не готовы, народ не понимает, как высчитываются тарифы. В Уфе регоператор никак не найдет общий язык с частным заводом по сортировке мусора.

«Золотой» мусор. В чем недостатки «мусорной» реформы в стране, разбирался «Пятый канал». В репортаже телеканала говорится, что ОНФ подвел первые итоги реформы и выяснил, что региональные власти не готовы, народ не понимает, как высчитываются тарифы, а каждый пятый гражданин недоволен уборкой мусора. Вопросы есть ко всем. «Идеальных регионов нет, зато есть примеры, про которые можно сказать: как они, не делайте. В Уфе, например, регоператор никак не найдет общий язык с частным заводом по сортировке мусора», — говорится в сюжете. «Мы за услуги, согласно установленным тарифам по обработке отходов, должны получать, скажем, 25 млн, а «Спецавтохозяйству» выплачивать за размещение отходов 70 с лишним млн», — поделился гендиректор предприятия по переработке мусора Николай Штоль. Мало того, что люди заплатили за доставку мусора до завода по 70 рублей с человека, еще и завод после сортировки должен опять заплатить за захоронение здесь же, на полигоне. «Они должны принимать, после этого обрабатывать. Но то сырье, которое отработано, они должны передавать регоператору, так как эти отходы являются нашей собственностью. Мы эти отходы предлагаем принять им в собственность, и в дальнейшем действовать в рамках своей работы. Согласно своей лицензии и захоранивать уже отходы самостоятельно», — рассказал первый замдиректора МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» Ринат Биккинин.

«Получается, «золотой» мусор: завод теряет больше, чем зарабатывает. Итог: конвейер три месяца стоит, 86 человек в вынужденном отпуске. А у регоператора дела идут: их собственный подобный завод увеличивает объемы переработки», — рассказали на «Пятом канале».

Как в Уфе провернули аферу на миллиард. «Новые Известия» пишут, что «аферой на миллиард» прозвали уголовное дело о превышении должностных полномочий бывшим первым вице-мэром столицы Башкирии Александром Филипповым и бывшим начальником управления капстроительства Маратом Гареевым». Как сообщается, «уфимские чиновники превысили свои полномочия при реализации федеральной программы расселения ветхого и аварийного жилья». «Из личной заинтересованности и используя служебное положение, они внесли в федеральную программу "Жилище" целые кварталы с ветхими домами и расселяли их за бюджетные средства, хотя ранее эти районы были переданы по договорам развития застроенных территорий застройщикам с обязательством расселить их за счет инвесторов. В итоге ущерб составил около 1 млрд рублей», — рассказали в издании. По словам предпринимателей, «они через посредника передали 10 млн рублей для бывшего вице-мэра Уфы Александра Филиппова. За эту сумму горадминистрация в лице Филиппова должна была подписать договор, продлить аренду земли и включить ветхие дома в адресную программу по переселению из аварийного фонда, чтобы расселение жильцов обошлось застройщику дешевле». «В действиях должностных лиц администрации Уфы усматривается состав преступления, а данные допроса и явки с повинной говорят, что эти преступления совершались из личной корыстной заинтересованности. В то же время не секрет, что у любой коррупционной схемы должны быть покровители в правоохранительных органах... В данной ситуации речь может идти о сохранившихся связях в Следственном комитете Башкирии фигурантов дела и действующих сотрудников», — предположили в «НИ».

Следователь из Башкирии обвинила коллегу в избиении. Как передает телеканал RT, МВД по Башкирии проводит служебную проверку после сообщений об избиении сотрудником полиции следовательницы. Как сообщается, «23-летняя девушка-следователь из Белорецка была доставлена в медучреждение с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами мягких тканей головы, лица и плечевых суставов». По данным издания, «следовательницу избил вышестоящий 38-летний коллега».

При этом в News.ru отмечают, что такие травмы «могут быть характерны при совершении над человеком насильственных действий сексуального характера».

Погиб авиатехник из Башкирии. Как сообщили в газете «Московский комсомолец», «авиатехник авиакомпании "Ютейр" найден мертвым в номере гостиницы "Экипаж" близ аэропорта "Внуково" в ночь на пятницу». По данным издания, «труп 59-летнего жителя Башкортостана с травмой затылочной области был найден в его номере в 23.30. Предварительно, он скончался от травмы, полученной при ударе об угол шкафа. Ведётся разбирательство».

«Уфа» начинает возвращать деньги. «ФК "Уфа" в понедельник начнет возврат денежных средств болельщикам за билеты на матч чемпионата России с московским "Динамо"». Об этом заявил РИА Новости гендиректор команды из Башкортостана Шамиль Газизов. В воскресенье встреча в Уфе завершилась поражением «Уфы» со счетом 1:2. «Хотел бы от имени команды и тренерского штаба сказать большое спасибо болельщикам, их было больше 10 тысяч, они поддерживали нас. По возврату денег за билеты: завтра будут работать две кассы, болельщикам надо предъявить билеты и паспорт, чтобы получить назад средства и билет на игру с "Ахматом" на это же место», — сообщил Газизов агентству. Ранее сообщалось, что клуб готов вернуть болельщикам команды деньги за билеты в случае неудачного результата и потери очков в игре с «Динамо».

О том, что «Уфа» возвращает болельщикам деньги за билет после поражения от «Динамо» написал также «Коммерсантъ», добавив, что 10 марта «Уфа» в Санкт-Петербурге сыграет с «Зенитом».

В Уфе девушка обокрала мужчину на первом свидании. О таком «интересном» случае рассказывает РЕН ТВ. В сюжете говорится, что 49-летний местный житель обратился в отдел полиции и рассказал, что после первого свидания с новой знакомой у него пропали деньги и телефон. Выяснилось, что он познакомился с 28-летней девушкой в Сети. Накануне встречи мужчина снял квартиру, где и произошел неприятный инцидент. «После застолья мужчина заснул, а девушка решила уйти и с собой прихватила сотовый телефон и деньги нового приятеля», — рассказали на телеканале, уточнив при этом, что «сотрудники правоохранительных органов Уфы возбудили уголовное дело по факту ограбления мужчины».