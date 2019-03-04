Синоптики Башкирии сообщили прогноз погоды на три дня
Синоптики Башкирии сообщили прогноз погоды на три дня Фото: Олег Яровиков
УФА, 4 мар 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды представило прогноз погоды на ближайшие три дня.
По данным синоптиков, 4 марта пройдет небольшой снег, в отдельных районах до умеренного, слабая метель. На отдельных участках дорог снежный накат, гололедица.
Ветер юго-западный умеренный, днем порывы до сильного. Температура воздуха днем — от 5 до 10 градусов мороза.
5 марта местами пройдет небольшой снег. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью — минус 12-17 градусов, при прояснениях — 20-25 мороза. Днем заметно теплее — от 5 до 10 градусов мороза.
6 марта временами пройдет мокрый снег, местами метель, гололед, налипание мокрого снега на провода и деревья.
Ветер южный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью — 5-10 градусов мороза, днем — плюс 1 — минус 4 градуса.