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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Синоптики Башкирии сообщили прогноз погоды на три дня

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Синоптики Башкирии сообщили прогноз погоды на три дня Фото: Олег Яровиков

УФА, 4 мар 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды представило прогноз погоды на ближайшие три дня.

По данным синоптиков, 4 марта пройдет небольшой снег, в отдельных районах до умеренного, слабая метель. На отдельных участках дорог снежный накат, гололедица.

Ветер юго-западный умеренный, днем порывы до сильного. Температура воздуха днем — от 5 до 10 градусов мороза.

5 марта местами пройдет небольшой снег. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью — минус 12-17 градусов, при прояснениях — 20-25 мороза. Днем заметно теплее — от 5 до 10 градусов мороза.

6 марта временами пройдет мокрый снег, местами метель, гололед, налипание мокрого снега на провода и деревья.

Ветер южный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью — 5-10 градусов мороза, днем — плюс 1 — минус 4 градуса.

Теги: погода
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