Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии ожидается туман и похолодание до -21 Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 3 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

Первая полноценная весенняя неделя в Башкирии начнется с ночных морозов. В некоторых районов в ночь с 3 на 4 марта похолодает до — 21 градуса.

По данным Башгидрометцентра, возможен небольшой снег, снежный накат и гололедица.

«Ветер юго-западный 5-10 м/с, днем порывы до 16 м/с. Температура воздуха ночью -11,-16°, при прояснениях до -21°, днем -5,-10°», — сообщили синоптики.

На автодорогах утром местами туман, видимость 500-1000м.