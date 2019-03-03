Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 65.81

EUR 74.80

3 марта Воскресенье

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии ожидается туман и похолодание до -21

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии ожидается туман и похолодание до -21 Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 3 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

Первая полноценная весенняя неделя в Башкирии начнется с ночных морозов. В некоторых районов в ночь с 3 на 4 марта похолодает до — 21 градуса.

По данным Башгидрометцентра, возможен небольшой снег, снежный накат и гололедица.

«Ветер юго-западный 5-10 м/с, днем порывы до 16 м/с. Температура воздуха ночью -11,-16°, при прояснениях до -21°, днем -5,-10°», — сообщили синоптики.

На автодорогах утром местами туман, видимость 500-1000м.

Теги: прогноз погоды
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии местный житель взорвал банкомат, чтобы похитить деньги
В Башкирии в одном из магазинов города Дюртюли ранним утром 1 марта произошел взрыв. Прибывшие на место происшествия ближайшие наряды полиции обнаружил
В Башкирии в ДТП погибли три человека
В Туймазинском районе 2 марта в ДТП погибли три человека, сообщили в республиканской автоинспекции. По предварительной информации, на 10-м километре дор
В МВД Башкирии проверяют заявление об избиении 23-летней следовательницы из Белорецка
В МВД Башкирии проверяют заявление об избиении 23-летней следовательницы ОМВД по Белорецкому району. Ранее в СМИ попала копия документа. Сообщается, что
Радий Хабиров: На освещение улиц в городах и селах Башкирии мы выделяем 800 млн рублей
Карьеры в районах республики будут переданы муниципалитетам, ими смогут распоряжаться не частники, а главы районов и сельских поселений, используя матер
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
закрыть