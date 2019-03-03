Жители Сибая получают курс оздоровления в санатории «Танып»

Фото: фото автора









Фото: фото автора

УФА, 3 мар 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Первая группа из 18 жителей Сибая проходит курс лечения и оздоровления в санатории «Танып», расположенным в живописном уголке Аскинского района. Руководство курортного учреждения в начале февраля предложило бесплатно принять 50 сибайцев, проживающих в радиусе 500 м от дымящегося карьера УГОКа.

«Мы предложили сибайцам, которые к нам приехали отдохнуть весь комплекс медицинский и оздоровительных услуг в зависимости от тех показаний, которые у них прописаны в курортных картах. Напомню, что мы бальнеотерапевтическая (лечение минеральными водами) многопрофильная здравница. В радиусе 200 км от нас нет ни одного промышленного предприятия. И поэтому помимо наших опытных специалистов в «Таныпе» сама природа помогает восстанавливать здоровье. Целебная сила чистого воздуха, а также консультации врачей помогут жителям Сибая вернуть прежние силы и уверенность в себе», — рассказал журналистам директор санатория «Танып» Кашшаф Ямалетдинов.

По его словам все лечение и питание для сибайцев бесплатное. Путевки рассчитаны на 10 дней и скоро здесь ждут новую партию жителей города.

«Нам здесь очень понравилось, внимательный персонал, чистейший воздух, красота природы, очень много разных процедур, есть прекрасный бассейн из которого даже выходить не хочется. Кормят вкусно и полезно. Каждый день пьем местную целебную воду «Казанчинскую». Можно сказать райский уголок, что даже уезжать не хочется. Спасибо руководству и сотрудникам санатория за приглашение к ним, за чуткое и внимательное отношение к нам», — сказала, отвечая на вопросы журналистов, жительница Сибая Лидия Иванова.

По словам других отдыхающих из Сибая, они верят, что в скором времени ситуация в их родном городе нормализуется и меры, принимаемые комбинатом позволят погасить очаги возгорания в карьере. Напомним, что 250 детей из города сейчас отдыхают в крымском санатории «Мечта» в Евпатории

С декабря 2018 года в Сибае действует режим повышенной готовности из-за смога и запаха серы, выделяемого в результате тления руды на закрытом карьере. Сибайский филиал Учалинского горно-обогатительного комбината ведет подтопление карьера. Для этого используется вода из шахт, процесс планируется завершить к 20 марта.