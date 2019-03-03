В Иглинском районе Башкирии заметили стадо верблюдов
УФА, 3 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.
Стадо верблюдов, которое шло через заснеженное поле, сняли на видео в Иглинском районе Башкирии. Первое животное привязали к мини-трактору. Техника расчищала млекопитающим путь.
А замкнул колонну мужчина на лошади. Куда направлялось стадо — неизвестно, но, как отметил мобильный репортер ГТРК-Башкортостан, явление это довольно-таки редкое.
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В Иглинском районе Башкирии заметили стадо верблюдов
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