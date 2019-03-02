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В Башкирии с начала года выявлено 559 ВИЧ-инфицированных

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии с начала года выявлено 559 ВИЧ-инфицированных Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 2 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии с начала года выявлено 559 ВИЧ-инфицированных, сообщили в республиканском СПИД-Центре. Это 203 женщины и 356 мужчин. Из них 43 человека находятся в учреждениях ФСИН. Заболеваемость по сравнению с январем-февралем 2018 года выросла на 17,4%.

Всего на учете в регионе состоят 21618 пациентов (8479 женщин и 13139 мужчин). Медики напоминают, что основной путь передачи ВИЧ-инфекции – половой.

Теги: вич, заболеваемость
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