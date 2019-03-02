В башкирском Сибае Совет отцов провел акцию «Сделай скворечник»
В башкирском Сибае Совет отцов провел акцию «Сделай скворечник» Фото: Молодежная газета
УФА, 2 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.
В башкирском городе Сибае Совет отцов провел в детсаду «Светлячок» акцию «Сделай скворечник». Мужчины учили своих сыновей и их однокашников работать с молотком, гвоздями, саморезами. «Мы даем мальчикам основу трудового воспитания. Хотим, чтобы у наших детей с раннего возраста были трудовые навыки», — прокомментировал руководитель Совета отцов Сибая Фаниль Аминев. Взрослые объяснили детям, что скворечники нужны, чтобы птицы зимой не голодали и не мерзли.
На следующей неделе Совет отцов Сибая проведет акцию «Отцовский патруль» по сдаче норм ГТО.