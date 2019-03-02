В Уфе еще несколько старинных домов поставлены на госохрану

Фото: evri4ka.livejournal.com, prawdom.ru, 2gis.ru







Фото: evri4ka.livejournal.com, prawdom.ru, 2gis.ru

УФА, 2 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

Башкультнаследие утвердило охранный режим еще четырем объектам культурного наследия на улице Октябрьской революции в Уфе. Это дома №№ 23, 25, 25/1, 27/1: объекты «Дом Лапиной», «Дома Ушковой», «Комитет попечительства о бедных». Они до сих пор выполняют свою функцию жилых домов, а последний – торговых помещений (также в нем располагался приют). Охранный режим предусматривает сохранение исторического облика зданий.

На улице Октябрьской революции — бывшей Большой Казанской, протяженностью в два километра, сохранилась наиболее плотная историческая застройка. Здесь расположены порядка 40 из 200 уфимских объектов культурного наследия.