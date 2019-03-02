В Башкирии для молодых врачей Бураевского района построят четырехквартирный дом

Фото: Олег Яровиков







Фото: Олег Яровиков

УФА, 2 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

Молодой анестезиолог-реаниматолог Бураевской центральной районной больницы Эльнар Садретдинов в скором времени получит собственное жилье. Сейчас молодой специалист вынужден снимать квартиру, и об этом он рассказал Радию Хабирову. Руководитель Башкортостана во время общения с медицинским персоналом Бураевской ЦРБ объявил, что он принял решение о строительстве в селе Бураево дома на 4 квартиры для молодых врачей. Радий Хабиров отметил, что вопрос обеспечения кадрами — один из главных в сфере здравоохранения, и решению этой проблемы в республике сейчас уделяется самое серьезное внимание.

В Башкортостане начала работать программа по привлечению узких специалистов в медучреждения республики. Они смогут получить финансовую поддержку в размере 1 млн рублей. Всего на эти цели выделено 125 млн рублей. Есть и другие программы — «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

Амбициозные задачи, по словам Радия Хабирова, поставлены и в национальном проекте «Здравоохранение».

Руководитель Башкортостана попросил врачей профессионально подходить к своим обязанностям, обращаться с пациентами бережно.

В Бураевской больнице работают 315 человек, в том числе 48 врачей, 188 медработников среднего звена, из них шесть находятся в декретных отпусках. Укомплектованность врачебными кадрами составляет 78,6%. Больница так же, как соседняя Аскинская ЦРБ, нуждается в маммографе. Радий Хабиров ответил, что даст поручение руководству Минздрава рассмотреть этот вопрос.