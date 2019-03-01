Школа в Старом Сибае, которую решено снести.

Фото: Станислав Шахов С 1 марта ученики аварийной школы из села Старый Сибай начали учиться в городе Фото: Станислав Шахов

СИБАЙ, 1 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

Школьники из села Старый Сибай, чью школу признали аварийной и решили снести, с 1 марта приступили к учебе в классах городской школы №14 Сибая. Для сельских ребят отвели третий этаж.

Учеников на уроки привозят на школьных автобусах.

«Доехали быстро, нормально прошли уроки, в столовой хорошо накормили», — говорит девятиклассник Искандер Мустафин. С одноклассниками он отучился в первую смену, вместе с ними — пятые и одиннадцатые классы. Утром на учебу приезжают 94 школьника. Во вторую смену учаться шестые, седьмые, восьмые и десятые классы — всего 96 школьников.

«Дети переехали вместе с учителями, поэтому обучение продолжается в привычном для них социуме. И учиться они будут пять дней в неделю. Начальное звено продолжает обучение в селе, для 214 младших школьников подобраны подходящие помещения в детском саду, музыкальной школе и доме культуры, — говорит начальник отдела образования администрации Баймакского района Ильдус Зайнуллин.

Решение о сносе школы в селе Старый Сибай Баймакского района Башкирии было принято в начале февраля. Проблемы со зданием возникли еще в 2011 году, на стене появилась трещина, и четверть школы была закрыта. Учебный процесс решили перенести в соседний город — Сибай, а на месте старой школы построить новую. Ориентировочная дата сдачи школы на 375 мест в Старом Сибае — декабрь 2020 года. К июню 2019 года должна быть готова документация для вхождения в РАИП, строительные работы планируется начать в августе-сентябре 2019 года.