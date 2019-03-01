Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 65.88 ↑

EUR 74.96 ↓

1 марта Пятница

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

С 1 марта ученики аварийной школы из села Старый Сибай начали учиться в городе

ОБЩЕСТВО
Школа в Старом Сибае, которую решено снести.
Фото: Станислав Шахов

С 1 марта ученики аварийной школы из села Старый Сибай начали учиться в городе Фото: Станислав Шахов

СИБАЙ, 1 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

Школьники из села Старый Сибай, чью школу признали аварийной и решили снести, с 1 марта приступили к учебе в классах городской школы №14 Сибая. Для сельских ребят отвели третий этаж.

Учеников на уроки привозят на школьных автобусах.

«Доехали быстро, нормально прошли уроки, в столовой хорошо накормили», — говорит девятиклассник Искандер Мустафин. С одноклассниками он отучился в первую смену, вместе с ними — пятые и одиннадцатые классы. Утром на учебу приезжают 94 школьника. Во вторую смену учаться шестые, седьмые, восьмые и десятые классы — всего 96 школьников.

«Дети переехали вместе с учителями, поэтому обучение продолжается в привычном для них социуме. И учиться они будут пять дней в неделю. Начальное звено продолжает обучение в селе, для 214 младших школьников подобраны подходящие помещения в детском саду, музыкальной школе и доме культуры, — говорит начальник отдела образования администрации Баймакского района Ильдус Зайнуллин.

Решение о сносе школы в селе Старый Сибай Баймакского района Башкирии было принято в начале февраля. Проблемы со зданием возникли еще в 2011 году, на стене появилась трещина, и четверть школы была закрыта. Учебный процесс решили перенести в соседний город — Сибай, а на месте старой школы построить новую. Ориентировочная дата сдачи школы на 375 мест в Старом Сибае — декабрь 2020 года. К июню 2019 года должна быть готова документация для вхождения в РАИП, строительные работы планируется начать в августе-сентябре 2019 года.

Теги: школьное образование
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В роддоме Башкирии приняли женщину с 10-ми родами только после обращения к Радию Хабирову
В роддоме Башкирии приняли женщину, готовящуюся рожать 10-го по счету ребенка, только после обращения к Радию Хабирову. 40-летняя Светлана Шабалина, м
В Уфе в снегу найдено тело пропавшего без вести отца двоих детей
В правоохранительные органы Башкирии 19 февраля обратились мать и супруга 39-летнего мужчины. Женщины написали заявление о его исчезновении. 14 февраля
В Уфе задержан подозреваемый в нападении на восьмилетнюю девочку
В уфимском микрорайоне Сипайлово 27 февраля неизвестный мужчина напал в подъезде жилого дома на восьмилетнюю школьницу. Он попытался над ней надругаться
Житель Октябрьского, отсидевший 25 лет за убийство, убил своего знакомого
В Башкирии в одном из домов города Октябрьского обнаружили тело 46-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Следствием установлено, что 23 ф
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
закрыть