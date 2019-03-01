Фото: Администрация Уфы Призывники из Уфы смогут проходить военную службу на корвете Балтийского флота Фото: Администрация Уфы

УФА, 1 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

Между администрацией Уфы и экипажем гвардейского корвета «Сообразительный» 128 бригады надводных кораблей Балтийского флота подписано соглашение о сотрудничестве и шефских связях. Об этом сообщает пресс-служба уфимской мэрии.

Официальная делегация администрации Уфы под руководством главы Ульфата Мустафина находится с рабочим визитом в Калининграде. В рамках поездки члены делегации приняли участие в ряде рабочих встреч и мероприятий.

В соответствии с документом, администрация Уфы обязуется установить шефство над гвардейским корветом «Сообразительный» 128 бригады надводных кораблей Дважды Краснознаменного Балтийского флота. Обеспечивать информационную поддержку и пропаганду воинской службы на флоте, в том числе на гвардейском корвете. По согласованию с организационно-мобилизационными органами флота направлять лучших призывников города Уфы для службы на подшефном корабле. Оказывать содействие и моральную поддержку в улучшении условий проведения мероприятий боевой подготовки и воспитательной работы экипажу корвета. Способствовать в пополнении библиотеки гвардейского корвета «Сообразительный» литературными произведениями авторов из Уфы и организации выступлений профессиональных и самодеятельных творческих коллективов муниципалитета перед воинами-балтийцами, а также проводить другие мероприятия патриотической направленности.

Ранее стало известно, что контрактники из Башкирии будут служить в плавсоставе ВМФ на Северном флоте. В настоящее время республика планирует заключить договоры о службе по контракту с большим десантным кораблем «Георгий Победоносец» Северного флота.

Командование Дважды Краснознаменного Балтийского флота и гвардейского корвета «Сообразительный», в числе прочего, обязуется по направлениям Военного комиссариата Республики Башкортостан по возможности комплектовать на контрактной основе экипаж призывниками из Уфы. Содействовать развитию клуба юных моряков Уфимского городского детского морского центра имени контр-адмирала М.И. Бакаева и оказывать помощь в развитии и совершенствовании учебной базы, обеспечении морского класса списанным флотским имуществом и пропаганде флотских традиций. Принимать делегации Администрации Уфы для проведения совместных мероприятий, посвященных государственным праздникам, памятным и знаменательным датам Российского флота. Организовать работу по оказанию помощи военно-патриотическому воспитанию допризывной молодежи.

Ульфат Мустафин отметил, что уроженцами Башкирии были 36 адмиралов. Среди них – вице-адмирал Игорь Мухаметшин, который на днях был назначен заместителем Главнокомандующего Морскими силами Российской Федерации по вооружению, а также Герой России и капитан первого ранга Константин Сурков. Более 47 тысяч молодых людей из Башкортостана отслужили на Военно-морском флоте.

Проект российского многоцелевого сторожевого корабля ближней морской зоны (корвет проекта 20380) был разработан для ВМФ России в Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз» в Санкт-Петербурге.

Гвардейский корвет «Сообразительный» заложен 20 мая 2003 года на судостроительном заводе «Северная верфь». 25 июня 2010 года сформирован первый экипаж. 31 марта 2010 года корабль спущен на воду, в 2011 году прошел государственные испытания.

15 октября 2011 года на корвете «Сообразительный» поднят Военно-морской флаг, корабль вошел в боевой состав Балтийского флота России. В создании проекта 20380 участвовало более 70 российских научно-исследовательских, проектных и промышленных предприятий. При этом был внедрен 21 патент и выдано 14 свидетельств о регистрации программ для ЭВМ.

Приказом Главнокомандующего Военно-морским флотом № 601 от 14 октября 2011 года корвет «Сообразительный» зачислен в состав Военно-морского флота и включен в состав 128 бригады надводных кораблей Балтийского флота.

1 марта 2012 года кораблю в соответствии с приказом Главнокомандующего Военно-морским флотом № 64 присвоено почетное звание «Гвардейский».

В период с 14 октября 2017 года по 14 января 2018 года гвардейский корвет «Сообразительный» совместно с корветом «Бойкий» и средним морским танкером «Кола» выполнял задачи по основному назначению в дальней морской зоне.