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В Уфе трехлетний ребенок после прививки попал в реанимацию

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе трехлетний ребенок после прививки попал в реанимацию Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 1 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе трехлетний мальчик оказался в реанимации после сделанной накануне прививики АКДС и против полиомелита.

Как сообщает телеканал «Вся Уфа», Арслан Гумеров перед вакцинацией был по всем показаниям здоров. Педиатром осмотрен. Однако после прививки среди ночи Арслану стало плохо.

«Смотрю, у него цвет кожи поменялся, стал синюшним и сын стал отключаться. Мама оказала ему первую помощь, братишка мой вызвал скорую», — рассказывает мама Арслана Ирина Кармалинская.

Скорая приехала быстро, малышу оказали помощь и отвезли в реанимацию 22-ой городской больницы.

«Я хочу сказать большое спасибо реаниматологу Тарасову, он вытащил нас из этой ситуации интоксикации. Я ему очень благодарна», — говорит Ирина Кармалинская.

Сейчас трехлетний малыш с аппетитом ест и с удовольствием играет. Он продолжит лечение и тщательное обследование в условиях дневного стационара при 22-ой больнице. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает. Тем не менее, родственники надеются, что история с прививкой обойдется без последствий для здоровья мальчика.

Теги: здравоохранение, вакцинация
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