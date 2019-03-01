В интернет-конкурсе «Башҡорт ғаиләһе – 2019» победила семья Исяновых из Баймака

УФА, 1 мар 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

1 марта, в День башкирской семьи, в Башкирии подвели результаты интернет-конкурса «Башҡорт ғаиләһе – 2019» («Башкирская семья-2019»), учрежденного исполкомом Всемирного Курултая башкир.Лучшей семьей по решению жюри была признана семья Исяновых из Баймака. В качестве приза победители получили телевизор.

Артур и Илюза Исяновы воспитывают троих детей. Главная традиция семьи – художественная обработка дерева и рисование. В доме Исяновых из собранных коряг и сучков из леса, а также из готовых бревен создаются шедевры: фигуры зверей и птиц. Стены дома и хозяйственных построек разрисованы. Сын Батырьян, ученик 1-го класса, воспитанники детского сада Энже и Матур читают стихи на башкирском языке.

Также в рамках конкурса определили видеоролик с самым большим просмотром и большим количеством лайков. Семья Саитгалиных из села Туишево Абзелиловского района Башкирии получила приз зрительских симпатий – чайный сервиз.

По положению конкурса, среди участников оценивались наличие традиций передачи из поколения в поколение родного языка, обычаев, уровень владения башкирским языком, в том числе детьми, творческий подход, оригинальность, также приветсвовалось наличие национального костюма.

В конкурсе приняли участие башкирские семьи, которые чтят национальные традиции и воспитывают детей в любви к родному языку и обычаям, являются примером в округе, занимаются возрождением и развитием национальных промыслов.

День башкирской семьи Всемирный курултай отмечает третий год. В первые два года он проходил в формате республиканского фестиваля. В 2019 году в связи с подготовкой к съезду – 5-му Всемирному Курултаю башкир, конкурс проводился в виде интернет-конкурса.