Компания «ТрансТехСервис» открыла второй дилерский центр Mazda в Уфе

Фото: Ксения Калинина / Башинформ







Фото: Ксения Калинина / Башинформ

УФА, 1 мар 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе официально открылся второй дилерский центр Mazda, выполненный по новым стандартам японского автомобильного бренда. Современный автоцентр, входящий в ГК «ТрансТехСервис» («ТТС»), предоставляет полный спектр услуг в области продажи и обслуживания новых автомобилей и Mazda Next — авто с пробегом, автокредитования, страхования, лизинга и trade-in. Автоцентр призван привлечь еще больше клиентов Mazda и планирует в течение этого года реализовать 455 автомобилей.

Генеральный директор Mazda Motor Rus, председатель комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России Йорг Шрайбер, комментируя открытие автоцентра, отметил, что это стратегически важный шаг на пути расширения бренда Mazda на территории республики.

«Башкортостан — регион очень развитый в промышленном плане, тут живут люди хорошо образованные, с зарплатой, с интересом к нашему бренду. Мы должны быть здесь, рядом с нашим клиентом, — сказал Йорг Шрайбер. — Уфа — важный, солидный город. Наш партнер предложил открыть второй автоцентр – мы согласились, потому что в этом есть смысл».

По словам председателя совета директоров ГК «ТТС» Вячеслава Зубарева, открытие второго автосалона Mazda в Уфе — большое событие как для компании «ТТС», так и для партнера Mazda Motor Rus: «Для нас Уфа — очень важный город, а Mazda — один из самых перспективных брендов нашего холдинга. Уверен, что открытие второго дилерского центра в столице Башкирии укрепит наше сотрудничество с Mazda Motor Rus, откроет новые возможности для эффективного развития нашей компании и усиления марки в регионе. Почему мы открыли еще один автоцентр в столице Башкирии? Во-первых, Уфа — город-миллионник. Во-вторых, Mazda полюбилась уфимским автолюбителям — мы видим здесь перспективы дальнейшего расширения рынка. В-третьих, есть хорошее помещение, которое можно предоставить для Mazda. На наш взгляд, потребности совпали с возможностями — сложились все факторы».

Второй дилерский центр Mazda расположен по адресу: улица Маршала Жукова, 16. Общая площадь автосалона составляет 1150 кв. м. Просторный шоу-рум позволяет представить широкий модельный ряд бренда: Mazda3, Mazda6, Mazda CX-5 и Mazda CX-9. Любой из этих автомобилей можно взять на тест-драйв, купить в автоцентре или заказать в нужной модификации и с оригинальными аксессуарами.

«Интерес к марке Mazda в Уфе достаточно велик. Это позволит двум салонам иметь надежный бизнес (первый автоцентр расположен по улице Рубежной, 182 — прим. автора). Два автоцентра должны быть на расстоянии: это удобно для клиента, а значит удобно и для бизнеса. Всё взаимосвязано. Здесь удачное место: рядом транспортная артерия, хороший обзор, удобное место въезда и парковки», — пояснил Вячеслав Зубарев.

В ремонтной зоне работают один пост активной приемки, семь постов срочного ремонта, один стенд регулировки углов установки колес, два поста компьютерной диагностики и два поста мойки. В сервисном центре представлено новейшее оборудование для диагностики, технического и гарантийного обслуживания машин Mazda. Одновременно здесь могут обслуживаться до 12 автомобилей. На складе хранится широкий спектр фирменных запчастей — это позволяет оперативно отвечать на запросы клиентов, приезжающих на обслуживание.

Партнерство ГК «ТТС» и Mazda Motor Rus имеет многолетнюю историю: с 2006 года «ТТС» является официальным дилером бренда в Казани, Уфе и Чебоксарах. Второй дилерский центр Mazda откроет перспективы для еще больших достижений двух мощных автокомпаний.