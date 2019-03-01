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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии за 2 месяца 2019 года родилось 88 пар близняшек

ОБЩЕСТВО
Фото: Госкомитет РБ по делам юстиции

В Башкирии за 2 месяца 2019 года родилось 88 пар близняшек Фото: Госкомитет РБ по делам юстиции

УФА, 1 мар 2019. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

88-ю двойню в Башкирии за два месяца 2019 года зарегистрировали в Гафурийском районе. Братья Ильгиз и Данис Ягафаровы стали третьими близняшками, родившимся в районе в последний месяц зимы. Малыши сделали своих родителей многодетными: дома их ждали еще два брата.

По данным республиканского госкомитета по делам юстиции, за январь-февраль текущего года в Башкирии родилось 88 двоен. Больше всего в Уфе — 41, далее следуют Стерлитамак — 5 и Гафурийский район — 3. Тройняшек в этом году в республике еще не зарегистрировали.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что в январе 2019 года было зарегистрировано 40 двоен. Таким образом, за февраль количество близняшек выросло более чем в два раза.

Теги: двойня, близняшки
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