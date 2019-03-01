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Прокуратура Башкирии нашла нарушения в работе региональной Госавтоинспекции

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

Прокуратура Башкирии нашла нарушения в работе региональной Госавтоинспекции Фото: Ксения Калинина

УФА, 1 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

Прокуратура Башкортостана выявила нарушения законодательства об административных правонарушениях в работе региональной Госавтоинспекции. По итогам проверки в адрес начальника Управления ГИБДД МВД по РБ было внесено представление. В итоге работа инспекторов ДПС была скорректирована, а шесть должностных лиц Госавтоинспекции подверглись дисциплинарным взысканиям.

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, инспекторы в ряде случаев завышали квалификацию совершенных водителями правонарушений. Например, на автовладельцев, забывших страховой полис, составлялись протоколы за управление транспортом без заключения договора ОСАГО.

Водители, у которых не было при себе водительских прав, привлекались к административной ответственности по более строгой части статьи 12.3 КоАП РФ, которая предусматривает задержание машины.

За использование телефонов во время движения водителей вовсе ждало наказание по несуществующей статье кодекса.

Сотрудники ГИБДД неверно исчисляли срок госрегистрации машины после ее приобретения, что могло привести к необоснованному привлечению автовладельцев к ответственности.

Нарушения допускались и при оформлении постановлений. В них не всегда указывался размер штрафа, реквизиты для его оплаты.

«Подобные нарушения выявляются органами прокуратуры республики во всех районных и городских подразделениях Госавтоинспекции. За 2018 год надзорным ведомством выявлено более 190 нарушений закона в данной сфере, обжаловано 57 постановлений, внесено более 30 представлений», — сообщили в ведомстве.

Теги: прокуратура, ГИБДД РБ, нарушения, закон
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