Фото: ИА «Башинформ» К 2020 году во всех школах Башкирии появятся штатные психологи Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 1 мар 2019. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Сегодня в Башкирии работают 1319 общеобразовательных организаций (плюс филиалы и 17 профорганизаций). Из них 39-40% укомплектованы социальными педагогами и психологами. Об этом на круглом столе Общественной палаты республики, посвященном противодействию школьному буллингу, сообщила начальник отдела воспитания и дополнительного образования регионального Минобра Василя Абдрахманова.

«Получается, что в республике сегодня работает чуть более 500 педагогов-психологов, — отметила представитель Министерства образования Башкирии. — Однако движение в этом вопросе есть. В 2018 году вакантные места соцпедагогов и психологов в школах республики заняли 80 человек».

По словам Васили Абдрахмановой, у регионального Минобра к 2020 году стоит задача обеспечить все школы Башкирии психологами.

Проблема нехватки школьных психологов обсуждалась в рамках вопроса буллинга [травли — прим. ред]. Специалисты и участники рабочей группы отметили, что социальные педагоги — первые, кто должен распознать это явление и начать борьбу с ним.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что важность сохранения дружелюбного, здорового климата среди учащихся на форуме школьного образования «Взлетай» отметил врио главы Башкирии Радий Хабиров.