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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Какой будет погода в Башкирии на выходные - прогноз

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Какой будет погода в Башкирии на выходные - прогноз Фото: Олег Яровиков

УФА, 1 мар 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Синоптики республики представили прогноз погоды на ближайшие три дня.

1 марта в Башкирии ожидается облачная погода. Пройдет небольшой снег, переходящий в мокрый снег, местами до умеренного, слабая метель, слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица, снежный накат.

Ветер юго-западный, южный 7-12 метров в секунду. Возможны порывы до 16 метров в секунду. Температура воздуха днем — от 0 до минус 5 градусов.

2 марта синоптики прогнозируют мокрый снег, местами небольшой. В отдельных районах слабый гололед, налипание мокрого снега на провода и деревья. На дорогах снежный накат, гололедица.

Ветер южный, юго-восточный умеренный, порывы до сильного. Температура воздуха ночью — от 3 до 8 градусов мороза. Днем теплее — от минус 4 до плюс 1.

3 марта в республике пройдет небольшой мокрый снег, местами до умеренного, в отдельных районах слабый гололед, налипание мокрого снега на провода и деревья. На дорогах снежный накат, гололедица.

Ветер южный, юго-западный умеренный, порывы до сильного. Температура воздуха ночью — 3-8 градусов мороза, днем — от 0 до минус 5.

Теги: погода
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