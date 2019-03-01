Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии дефицит врачей составляет 1150 человек Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 1 мар 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии на сегодняшний день дефицит врачей составляет 1150 человек, сообщил и.о.министра здравоохранения региона Максим Забелин.

Потребность во врачебных кадрах особенно высока в селах. Эта проблема находится под пристальным вниманием врио главы республики.

С целью стимулирования притока молодых специалистов в сельские больницы им повышают зарплаты, вводят дополнительные выплаты, предоставляют жилье.

Так, в прошлом году 127 врачей и 116 средних медицинских работников из числа нуждающихся получили жилье, 22 врача и 10 медработников — земельные участки для строительства жилья. 17 врачам выделены квартиры по социальному найму, 49 – выделено служебное жилье, 48 – арендовано жилье за счет медицинской организации и 13 – предоставлено общежитие. В этом году в рамках программы «Земский доктор» на работу в село прибудут 99 врачей и 10 фельдшеров. Единовременное пособие по программе «Земский фельдшер» получат 55 фельдшеров, прибывших в ФАПы. Также единовременные выплаты получат 150 специалистов, планировавших участвовать в программе «Земский доктор» в прежние годы, но которым было отказано в связи с израсходованием финансовых средств. Запланированы выплаты единовременного пособия 125 медработникам межмуниципальных центров: акушерам-гинекологам, анестезиологам, неонатологам, онкологам, сердечно-сосудистым хирургам, урологам, кардиологам.

﻿«К 2024 году планируется значительно увеличить количество участковых терапевтов, педиатров, врачей узких специалистов — онкологов, кардиологов, нейрохирургов и полностью укомплектовать первичное звено врачебным персоналом», — отметил Максим Забелин.