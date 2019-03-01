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В 2019 году на финансирование отрасли здравоохранения в Башкирии выделено 72 млрд рублей

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В 2019 году на финансирование отрасли здравоохранения в Башкирии выделено 72 млрд рублей Фото: Олег Яровиков

УФА, 1 мар 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В 2019 году финансирование отрасли здравоохранения в Башкирии увеличено на 3 млрд и составляет 72 млрд рублей, сообщил и.о. министра здравоохранения республики Максим Забелин.

﻿«В 2018 году консолидированный бюджет отрасли составил 69 миллиардов рублей, в том числе 17,6 млрд рублей — из республиканского бюджета, 1,9 млрд рублей — из федерального бюджета. На укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения из бюджета региона было выделено почти 2 млрд рублей», — сказал руководитель ведомства.
В 78 учреждениях проведен капремонт, завершена реконструкция стационара республиканского психотерапевтического центра и установлена блочная котельная в санатории «Якты-Куль». За счет внебюджетных средств построена поликлиника на 250 посещений в смену в селе Верхнеяркеево.

Для обновления автопарка учреждений здравоохранения из республиканского бюджета было выделено более 482 млн рублей, закуплено 176 автомобилей скорой медицинской помощи, получено 49 единиц санитарного автотранспорта за счет средств федерального бюджета. Потребность в автомобилях скорой помощи в регионе сейчас составляет 140 единиц.

Теги: здравоохранение
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