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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Новости киберспорта: «авиаторы» и «нефтяники» оказались лучшими в «Хартстоун» и «Артефакт»

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ОБЩЕСТВО

УФА, 28 фев 2019. /ИА «Башинформ», Алия Галимова /.

В Уфе проходит региональный этап Всероссийской киберспортивной студлиги по Башкортостану. Стали известны результаты региональных соревнований студентов в дисциплине «Соревновательные головоломки», которые прошли при поддержке компании «МегаФон».

Как и год назад, ареной финальных игр плей-офф и одновременно студией для прямой трансляции регионального этапа стал офис МегаФона. Спортсмены крупнейших вузов республики в прямом эфире соревновались в самой популярной электронной коллекционной карточной игре в мире от студии Blizzard HEARTHSTONE и скандальном ARTIFACT от Valve. Соперников соединила мобильная сеть 4G оператора.

«Игры на вылет» всегда незабываемы и отличаются по своему накалу. «Авиаторы» команды УГАТУ стала победителем в игре ARTIFACT, а «нефтяники» сборной УГНТУ стали лучшими в игре HEARTHSTONE.

«Сегодня «авиаторы» и «нефтяники» заработали в свои командные копилки несколько важных очков. Все борются за лидерство в регионе! Надеемся на то, что в этом году наши сборные покажут еще более крутой результат и вновь станут претендентами на призовой фонд соревнований. Благодарим за поддержку МегаФон, с которым комфортно сотрудничать, а также играть и наблюдать за ходом соревнований на высоких скоростях», — сказал председатель Башкирского отделения Федерации компьютерного спорта России Азамат Муратов.

Победители получили сертификаты на три месяца бесплатного обслуживания на тарифе «Включайся! Общайся» с безлимитным интернетом. Это предложение с безлимитным доступом подходит для любителей мобильных игр и стриминговых сервисов.

Запись прямой трансляции решающих битв можно увидеть на странице Башкирского отделения Федерации компьютерного спорта России в соцсети https://vk.com/resf02.

ВКСЛ это официально признанная крупнейшая в мире студенческая лига с многомиллионным призовым фондом, участие в которой принимают сборные 170 ВУЗов и ССУЗов страны. В прошлом году, пройдя сито отборочных этапов, киберспортивная сборная Уфимского Государственного Авиационного Технического Университета добилась большого успеха, стала пятой на Гранд-финале в Москве. По этой причине теперь за выступлениями всех студентов-киберспортсменов из Башкирии следят с повышенным вниманием.

ПАО «МегаФон» — оператор новых цифровых возможностей. Компания занимает ведущие позиции на телекоммуникационном рынке в России, в республиках Абхазия, Южная Осетия и Таджикистан. На конец 2017 г. общая абонентская база оператора превышала 77 миллионов человек.

Теги: Мегафон, киберспорт
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