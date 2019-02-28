В Башкирии появится республиканский центр детской онкологии
В Башкирии появится республиканский центр детской онкологии Фото: Андрей Старостин
УФА, 28 фев 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
В Башкирии планируется построить Республиканский центр детской онкологии и гематологии на базе детской клинической больницы. Об этом сказал сегодня на расширенном заседании Министерства здравоохранения региона исполняющий обязанности министра Максим Забелин.
Также с целью улучшения ранней выявляемости онкопатологии в ближайшие три года должны открыть 13 центров амбулаторной онкологической помощи на базе многопрофильных больниц: четыре — в Уфе и девять — в городах республики.
Показатель смертности от онкозаболеваний в республике по сравнению с прошлым годом вырос на 0,6%. В 2018 году было выявлено 3154 больных со злокачественными новообразованиями — на 769 больше, чем в прошлом году.
Диагностировано более 500 предопухолевых заболеваний и 80 случаев рака шейки матки, из них 77% — в ранней стадии заболевания. Выявлено более 200 случаев рака и 1300 предраковых заболеваний.
В более чем 6,6 тысячи случаях онкозаболевания выявлены на ранней стадии.
«С целью повышения ранней диагностики злокачественных новообразований планируется ввести систему поощрения специалистов первичного звена за обнаружение опухоли на начальной стадии заболевания, — сказал Максим Забелин. — Это будет стимулировать медработников уделять больше внимания работе с пациентами из группы риска, повышать онконастороженность, а также качество диспансеризации и скрининговых исследований».