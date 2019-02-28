Фото: Андрей Старостин В Башкирии появится республиканский центр детской онкологии Фото: Андрей Старостин

УФА, 28 фев 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии планируется построить Республиканский центр детской онкологии и гематологии на базе детской клинической больницы. Об этом сказал сегодня на расширенном заседании Министерства здравоохранения региона исполняющий обязанности министра Максим Забелин.

Также с целью улучшения ранней выявляемости онкопатологии в ближайшие три года должны открыть 13 центров амбулаторной онкологической помощи на базе многопрофильных больниц: четыре — в Уфе и девять — в городах республики.

Показатель смертности от онкозаболеваний в республике по сравнению с прошлым годом вырос на 0,6%. В 2018 году было выявлено 3154 больных со злокачественными новообразованиями — на 769 больше, чем в прошлом году.

Диагностировано более 500 предопухолевых заболеваний и 80 случаев рака шейки матки, из них 77% — в ранней стадии заболевания. Выявлено более 200 случаев рака и 1300 предраковых заболеваний.

В более чем 6,6 тысячи случаях онкозаболевания выявлены на ранней стадии.

﻿«С целью повышения ранней диагностики злокачественных новообразований планируется ввести систему поощрения специалистов первичного звена за обнаружение опухоли на начальной стадии заболевания, — сказал Максим Забелин. — Это будет стимулировать медработников уделять больше внимания работе с пациентами из группы риска, повышать онконастороженность, а также качество диспансеризации и скрининговых исследований».