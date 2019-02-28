Фото: ИА «Башинформ» В 2018 году в Башкирии умерло более 12 тысяч человек трудоспособного возраста Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 28 фев 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В 2018 году в Башкирии умерло более 12 тысяч человек трудоспособного возраста. Такие показатели привел сегодня на коллегии Минздрава и.о. министра здравоохранения республики Максим Забелин.Порядка 80% умерших – мужчины. Более 20% умерли от внешних причин – отравления алкоголем, самоубийств, случайный утоплений. Количество суицидов в республике за прошлый год снизилось на 10%. Показатель общей смертности в регионе сохранился на прошлогоднем уровне и равен общероссийскому значению. Среди основных причин смертности, по- прежнему, остаются болезни системы кровообращения и онкозаболевания. Для ранней диагностики заболеваний запланировано переоснастить 5 региональных сосудистых центров, переоснастать 16 и дооснастить 5 первичных сосудистых отделений современными ангиографами, компьютерными и магнитно-резонансными томографами, оборудованием для ранней медицинской реабилитации. Для ранней выявляемости онкопатологии в ближайшие три года будут открыты 13 центров амбулаторной онкологической помощи на базе многопрофильных больниц: 4 центра в Уфе, 9 – в городах республики.

﻿«Детей в прошедшем году родилось на 2 266 (или 4%) меньше, чем в 2017-м. Объективными причинами снижения рождаемости являются уменьшение количества женщин активного детородного возраста и низкая интенсивность деторождений. Естественная убыль населения составила почти 3,5 тысячи человек», — сказал Максим Забелин.