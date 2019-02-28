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В Уфе пройдут Дни Республики Татарстан в Республике Башкортостан

ОБЩЕСТВО / 100 лет Республике
Фото: Олег Яровиков

В Уфе пройдут Дни Республики Татарстан в Республике Башкортостан Фото: Олег Яровиков

УФА, 28 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

17-18 апреля 2019 года в Уфе пройдут Дни Республики Татарстан в Республике Башкортостан с участием Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова и врио главы Республики Башкортостан Радия Хабирова. Мероприятия пройдут в рамках празднования 100-летия со дня образования Башкирской АССР. Об этом сообщил постоянный представитель Республики Татарстан в РБ Ранэль Зинатуллин.

Главы двух братских Республик посетят в Уфе ряд промышленных предприятий, технопарки Уфимского государственного нефтяного технического университета и Уфимского государственного авиационного технического университета.

Запланировано проведение бизнес-форума «Татарстан – Башкортостан», в рамках которого будут проведены круглые столы по таким направлениям, как «Машиностроение», «Нефтяная промышленность», «Здравоохранение», «Образование», «Сельское хозяйство», «Энергетика» и «Туризм». Также пройдет концерт мастеров искусств с участием артистов из Республики Татарстан.

17 апреля Президент Татарстана примет участие в торжественной церемонии открытия памятника татарскому поэту Габдулле Тукаю. Памятник будет установлен на площади перед Уфимским государственным татарским театром «Нур».

Запланированы также культурно-развлекательные и спортивные мероприятия: концерты, выставки, круглые столы, командные соревнования по национальной борьбе «корэш», матчи по футболу и волейболу между командами Татарстана и Башкортостана.

В рамках празднования 100-летия Башкирской АССР пройдет также хоккейный матч с участием звезд-ветеранов национальных команд двух республик.

Теги: дни республики, татарстан
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