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Топ-менеджеры Сбербанка проводят в школах открытые уроки об искусственном интеллекте

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ОБЩЕСТВО

УФА, 28 фев 2019. /ИА «Башинформ», Алия Галимова/.

Топ-менеджеры Сбербанка на Урале проводят уроки об искусственном интеллекте в школах Екатеринбурга, Кургана, Уфы, Челябинска и Копейска. Мероприятия проходят на неделе с 25 февраля по 3 марта в рамках всероссийской акции для школьников «Урок цифры».

Организаторы акции – Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» при поддержке Министерства Просвещения РФ, АНО «Цифровая экономика» и Университета НТИ «20.35 ». В акции также участвуют 1C, Яндекс, Mail.ru, Касперский, которые в течение года проведут в школах уроки по другим темам.

Вводный урок по искусственному интеллекту разработан специалистами Сбербанка для учащихся 1-11 классов и прошел экспертизу Министерства Просвещения РФ. Цель проекта – радикально увеличить количество школьников, имеющих представление о технологиях искусственного интеллекта, машинного обучения и анализа больших данных, развивающих своих компетенции в программировании и математике.

В Уфе «Урок цифры» пройдет 1 марта в МБОУ «Инженерный лицей №83 им. М.С. Пинского УГНТУ» на ул. Матвея Пинского, 12. Его проведет управляющий Башкирским отделением Сбербанка Марат Мансуров. На уроке школьники узнают, как цифровой мир меняет профессии, почему программировать – это круто и зачем даже в виртуальности нужна работа в команде.

В других территориях деятельности Уральского банка Сбербанка – Свердловской, Курганской и Челябинской областях – «Уроки цифры» также проведут управляющие региональных отделений и руководители профильных управлений.

«Нам хочется вовлечь в этот проект максимальное количество школьников, поэтому Сбербанк предлагает педагогам провести вводные уроки по искусственному интеллекту самостоятельно: все необходимые презентационные и методические материалы доступны на сайте урокцифры.рф», – отметил председатель Уральского банка Сбербанка Владимир Черкашин.

Теги: Сбербанк
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