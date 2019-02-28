В Уфе подписано соглашение о сотрудничестве между Медуниверситетом и НМИЦ имени Алмазова

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УФА, 28 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

Республику Башкортостан посетил академик РАН, главный внештатный специалист-кардиолог Минздрава России по Северо-Западному, Приволжскому, Северо-Кавказскому, Южному федеральным округам, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова Минздрава России Евгений Шляхто.

Как сообщили в пресс-службе БГМУ, он принял участие в ежегодной Республиканской научно-практической конференции «Кардиология и кардиохирургия – один взгляд на проблему» и выступил с докладом «Подходы к реализации федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

Пленарное заседание конференции началось с ключевого для университета и республики события: между Башкирским государственным медицинским университетом и Национальным медицинским исследовательским центром им. В. А. Алмазова подписано соглашение о сотрудничестве.

«Мы надеемся, что соглашение станет опорой для роста профессионализма наших ординаторов, кардиологов и кардиохирургов, и станет одним из ключей к решению вопроса кадрового дефицита», — прокомментировал ректор БГМУ, член-корреспондент РАН Валентин Павлов.

Валентин Павлов презентовал доклад «Трансляционный и фундаментальные подходы к развитию кардиологии в БГМУ», акцентировал внимание на кадровом потенциале по кардиологии в университете, проектном офисе и НИИ Кардиологии БГМУ, рассказал о международном сотрудничестве в области кардиологии и кардиохирургии с партнерскими вузами Китая, Германии, Америки.

Перед участниками конференции выступил и. о. министра здравоохранения РБ Максим Забелин с докладом о региональной кадровой политике. Заместитель министра Динара Еникеева рассказала о состоянии информатизации в сфере здравоохранения в республике.