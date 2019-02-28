Башкирия в федеральных СМИ: Рекомендуют после ЧП в Сибае, команда госрейдеров в Уфе

УФА, 28 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

После ЧП в башкирском Сибае Росприроднадзор создаст рекомендации для опасных объектов. Там будет говориться о том, что нужно предпринимать, чтобы избежать опасных случаев.

На горьком опыте. Как рассказала в ТАСС руководитель ведомства Светлана Радионова, «Росприроднадзор проводит на данном объекте проверочные мероприятия, и то, что происходит в городе, нас не устраивает. В ближайшее время мы проанализируем, где еще в России находятся такие объекты, и выработаем рекомендации для собственников, в которых будет указано, что необходимо предпринимать во избежание подобных случаев». По данным Росприроднадзора, качество воздуха в Сибае должно улучшиться к 26 марта.

Как сообщила ТАСС директор госпредприятия «Солнечная Таврика», вторая группа детей из башкирского Сибая в количестве 250 человек прилетит на отдых в Крым 10 марта. Первая группа из 250 детей прибыла в Евпаторию 20 февраля, их разместили в санатории «Мечта», специализирующемся на лечении заболеваний дыхательной системы. С декабря 2018 года в Сибае действует режим повышенной готовности из-за смога и запаха серы, причиной которых стало тление руды на недействующем карьере. С 8 февраля начато подтопление карьера, напомнили в ТАСС.

В НСН рассказали, что «врио главы Башкирии проверил затопление зловонного карьера в Сибае» и встретился с жителями города. Он пообещал строго следить за соблюдением графика подтопления карьера. Работы должны быть завершены к 26 марта. После этого карьер заложат глиной, передает издание.

«Росбалт» по этой теме добавляет, что «глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что не видит оснований для введения режима ЧС в Сибае. По его словам, такое решение принимается по совокупности обстоятельств, и это не тот случай».

В NEWS.ru узнали, что «задыхающимся жителям Сибая выдадут по кружке молока». «Всем помочь с молоком – не вижу необходимости, но определённым слоям — да», — цитирует издание слова Радия Хабирова.

На закрытых праймериз. «Коммерсантъ» пишет, что «башкирское отделение «Единой России» решило провести внутрипартийный отбор кандидатов на должность главы республики (выборы пройдут в сентябре) по закрытой модели — среди выборщиков от партии. Желающие участвовать в праймериз должны подать заявку, главным условием допуска к отбору будет встреча не менее чем с половиной партийного актива». «Решение о кандидате конференция примет в июне»,— уточнили в реготделении партии.

В январе о решении идти на выборы от «Единой России» заявлял врио главы республики Радий Хабиров, пояснив свое решение тем, что давно состоит в партии и «это будет честно». «Законодательство Башкирии не позволяет баллотироваться на пост главы республики независимым кандидатам», — добавили в издании.

Мало должны. ИА REGNUM приводит данные по госдолгу регионов Поволжья на 1 февраля 2019 года и сообщает, что общий объём госдолга составил 519,948 млрд рублей относительно 531,606 млрд рублей на 1 января 2019 года. Отмечается, что наибольшая доля госдолга приходится на Татарию и составляет 18% от задолженности всего Поволжья. На 1 февраля 2019 года эта республика имеет долг более 94,568 млрд рублей. На втором месте по размеру госдолга находится Нижегородская область — 62,857 млрд рублей. На третьем – Мордовия — 56,216 млрд рублей. Башкирия находится в числе регионов с небольшим госдолгом — 16,234 млрд рублей, из которых 12,434 млрд — это бюджетные кредиты, коммерческие кредиты у региона отсутствуют, рассказали в издании.

В Уфе арестовали экс-начальницу административных зданий... Как сообщает «Московский комсомолец», «в громком уголовном деле, возбужденном по факту вывода госактивов, появилась первая обвиняемая. Кировский суд Уфы арестовал на два месяца бывшую начальницу госуправления административными зданиями Эльвиру Берг». Следствие полагает, что благодаря ее «незаконным действиям бюджет Башкирии потерял более 27 млн рублей, а в частные руки без конкурса и торгов перешли два госздания и два земельных участка». Сообщается, что «земля по заниженной цене досталась известному застройщику Валерию Мансурову, а бывшие госздания стали собственностью коммерсанта Урала Ахметова». При этом аналитики полагают, что четыре факта увода госсобственности, которые фигурируют в этом уголовном деле, лишь вершина айсберга, «а всего команде государственных рейдеров удалось умыкнуть не менее 1 млрд рублей».

...А двум фигурантам дела об изнасиловании продлили арест. Телеканал RТ, продолжая «эпопею об изнасиловании в Уфе», передает, что «районный суд Уфы принял решение продлить арест до 30 апреля фигурантам дела о групповом изнасиловании сотрудницы полиции — экс-полицейским Павлу Яромчуку и Салавату Галиеву». Ранее суд продлил арест до 30 апреля другому фигуранту дела Эдуарду Матвееву, добавили в RT.

Когда «Уфа» вернет болельщикам деньги. Как сообщили в РИА Новости, «Уфа» готова вернуть болельщикам команды деньги за билеты в случае неудачного результата и потери очков в домашнем матче 18-го тура чемпионата России по футболу против московского «Динамо». Встреча пройдет в Уфе на стадионе «Нефтяник» в воскресенье, 3 марта, уточнили в агентстве. При этом, как заявил гендиректор уфимского клуба Шамиль Газизов, «Уфа» готова вернуть не только стоимость билета на игру с «Динамо» в случае неудачи, но и подарить билет на следующий домашний матч уфимцев – против грозненского «Ахмата» 17 марта. «Мы сделаем все возможное, чтобы порадовать болельщиков», — сказал Газизов. «Также мы делаем большую шоу-программу. У стадиона будет бесплатная солдатская кухня, будем встречать масленицу, бесплатно угощать блинами и многое другое. Приходите и порадуйтесь, после футбола мы все поедем на хоккей и будем болеть за "Салават Юлаев"», — добавил Газизов.

«Хорошая и боевая игра» - так главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин подвел на «Матч ТВ» итог второго матча серии розыгрыша Кубка Гагарина против «Металлурга». 27 февраля «юлаевцы» разгромили магнитогорцев — 4:1. Главный тренер «Металлурга» Йозеф Яндач поздравил уфимцев с победой и сказал, что «игроки работали до конца». Следующий матч состоится 1 марта в Уфе.