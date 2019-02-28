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28 февраля Четверг

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Из-за технической неисправности самолет экстренно вернулся в уфимский аэропорт

ОБЩЕСТВО
Фото: скриншот flightradar24

Из-за технической неисправности самолет экстренно вернулся в уфимский аэропорт Фото: скриншот flightradar24

УФА, 28 фев 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В аэропорту «Уфа» приземлился технически неисправный самолет. Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе столичного авиаузла, 28 февраля в 08.18 экипаж самолета авиакомпании UTair В-737-500 (рейс UT-364), вылетевший по маршруту Уфа — Москва (Внуково), сообщил о технической неисправности воздушного судна.

В 08.37 самолет благополучно совершил посадку в аэропорту «Уфа». На борту находились 123 пассажира. В 10.00 авиапассажиры на резервном судне авиакомпании Utair вылетели в Москву.

Теги: аэропорт
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