Фото: скриншот flightradar24 Из-за технической неисправности самолет экстренно вернулся в уфимский аэропорт Фото: скриншот flightradar24

УФА, 28 фев 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В аэропорту «Уфа» приземлился технически неисправный самолет. Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе столичного авиаузла, 28 февраля в 08.18 экипаж самолета авиакомпании UTair В-737-500 (рейс UT-364), вылетевший по маршруту Уфа — Москва (Внуково), сообщил о технической неисправности воздушного судна.

В 08.37 самолет благополучно совершил посадку в аэропорту «Уфа». На борту находились 123 пассажира. В 10.00 авиапассажиры на резервном судне авиакомпании Utair вылетели в Москву.