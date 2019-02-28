Стал известен режим работы офисов МФЦ в Башкирии в праздничные дни

УФА, 28 фев 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Офисы многофункциональных центров по предоставлению госуслуг в Башкирии объявили режим работы в праздничные дни марта этого года.

8 марта – Международный женский день – является нерабочим праздничным днем для всех офисов РГАУ МФЦ по Башкортостану. 9 марта – рабочий день согласно режиму работы всех офисов, 10 марта – рабочий день для операционного зала РГАУ МФЦ г. Уфы ТЦ «Башкортостан» согласно графику работы: с 10.00 до 21.00 часов. С 11 марта Многофункциональные центры Башкирии возобновят работу в обычном режиме.