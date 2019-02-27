Фото: Олег Яровиков Росприроднадзор: Подтопление сибайского карьера — единственно правильное решение Фото: Олег Яровиков

УФА, 27 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

27 февраля в Сибай приехали специалисты Росприроднадзора. Глава ведомства Светлана Радионова вместе с другими сотрудниками федеральной службы побывала на карьере, встретилась с представителями УГОК, местными властями и коллегами Ростехнадзора.

«Сегодня частичное подтопление дна карьера, которое предложило научное сообщество, и заиливание — это единственно правильное решение устранения существующей проблемы, другого решения нет. Специалисты Федеральной службы по надзору в сфере природопользования будут контролировать данный процесс до момента полной нормализации ситуации и обеспечения в городе нормальной среды, атмосферного воздуха», — цитирует Радионову «Сибайский рабочий».

Руководитель Росприроднадзора поблагодарила активистов сибайского экологического движения и отметила, что информацию скрывать никто не собирается.

«Подобная ситуация не должна повторяться. Люди должны жить в комфортных условиях», — сказала Светлана Радонова.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о визите в Сибай врио главы Башкирии Радия Хабирова и гендиректора УГМК Андрея Козицына.