УФА, 27 фев 2019. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Руководителем Центра развития туризма Башкортостана назначен Артур Идельбаев. Соответствующий документ был подписан сегодня.

Артур Мирасович Идельбаев — общественный деятель, предприниматель, блогер. Активно занимается созданием и организацией туристических маршрутов по Башкирии. Этнографический тур «Настоящая Башкирия» и конно-географическая экспедиция «По следам Пржевальского» получили три гран-при и другие награды на федеральных туристических конкурсах.

Центр развития туризма действует при Государственном комитете Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму.

«Эта структура не новая, она уже была зарегистрирована. Решено ее возродить, усилить и расширить, доведя до тех параметров, которые изначально планировались», — прокомментировал Артур Идельбаев агентству «Башинформ».