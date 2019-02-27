Чем минеральные источники в Башкирии лучше Пятигорских и Закарпатских

Фото: Национальный архив РБ Фото: Национальный архив РБ

УФА, 27 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

Еще в 16 веке на красноусольских ключах возник городок с соляными варницами. Вскоре здесь появилась «чудотворная икона» и минеральные источники превратились в «святые воды», пишут в газете «Красная Башкирия» в марте 1949 года. «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Национального архива РБ.

Красноусольские минеральные источники были известны с давних пор. «В XVI столетии на красноусольских ключах возник городок с соляными варницами. Купцы Осокины и Утятниковы вываривали здесь соль, отправляя ее по реке Белой в Уфу», — рассказывают в издании.

В 1752 году на реке Усолке был построен Богоявленский медеплавильный завод. Вскоре здесь появилась «чудотворная икона» и минеральные источники превратились в «святые воды». Сообщается, что «для доказательства “святости” воды попы опускали в источник медные и серебряные иконы, медные нательные кресты – они быстро меняли свой цвет, потому что вода содержит много сероводорода», пояснили в газете.

Исключительная популярность красноусольских источников и минеральных грязей привлекала сюда на лечение много больных. За сезон «дикий курорт» посещало до 8 тысяч человек.

В 1939 году заслуженный деятель наук БАССР Николай Савченко организовал в Красноусольске бальнеологическую станцию. Профессор Савченко популяризировал источники, применял грязи для лечения больных в Уфе и Юматово. По словам ученого, «грязями излечивались ишиас, невриты, хронические полиартриты, женские болезни».

В газете рассказывается, что красноусольские минеральные источники находятся на реке Усолке и делятся на две большие группы – северную и южную. «Всего здесь насчитывается 242 минеральных источника с общим суммарным дебитом свыше 80 литров в секунду». При этом химический режим, температура источников и процент минерализации за последние сорок лет несколько изменились, говорится в публикации. По мнению профессора К. Макова, это было связано с изменением условий выхода. Как сообщается, «минерализация воды здесь очень сильная. За сутки источниками выбрасываются 34 тонны солей. Кроме того, источники выделяют сероводород».

«По общей минерализации, по содержанию соли и других целебных веществ красноусольские источники в несколько раз выше таких общеизвестных источников, как Пятигорские и Сергиевские, как источники Мацесты, Старой Руссы и Закарпатской Украины», — отмечается в газете.

Материалы предоставлены Национальным архивом РБ.