Встреча Радия Хабирова и гендиректора УГМК Андрея Козицына с жителями Сибая: главное
УФА, 27 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.
27 февраля в Сибае прошла встреча врио Главы Башкортостана Радия Хабирова и генерального директора Уральской горно-металлургической компании Андрея Козицына с горожанами. На ней обсуждались пути выхода из сложившейся неблагоприятной экологической ситуации в городе, виной которой стал карьер УГМК (там тлеют отвалы). Андрей Козицын впервые побывал в Сибае за два с лишним месяца с момента начала горения отвалов в карьере.
Что именно обсуждалось на встрече и каковы её итоги:
Как сообщалось ранее, несмотря на сложившуюся экологическую ситуацию в Сибае, связанную с окислением руды в карьере, в городе не фиксируется вспышка заболеваний. Более того, общий уровень заболеваемости даже ниже, чем в среднем по региону.
Тем не менее запах, который время от времени появляется в воздухе, безусловно, приносит дискомфорт жителям Сибая. Руководство республики с первых дней тления руды в карьере направило руководству УГОК требования устранить данную проблему. Меры были приняты, однако их оказалось недостаточно.
До сих пор в воздухе Сибая фиксируются кратковременные превышения предельно допустимой концентрации диоксида серы. В связи с этим руководство республики приняло ряд мер: с 15 января в городе работают специалисты лучших республиканских медицинских организаций; детей с хроническими заболеваниями и тех, кто проживает в радиусе 500 метров от карьера, направляют в санатории Республики Башкортостан и Крыма; каждые два часа передвижные лаборатории проводят замеры содержания вредных веществ в воздухе, результаты которых оперативно доводятся до горожан с помощью социальных сетей, СМИ, подворовых обходов местных жителей. На случай сильной загазованности воздуха в Сибае оборудованы места для временного размещения жителей.
По данным Минздрава РБ, с 15 января уфимские врачи приняли 15,5 тысячи человек. Общий уровень заболеваемости в городе ниже, чем в среднем по республике.
После совещания с полномочным представителем Президента России в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым генеральный директор Уральской горно-металлургической компании Андрей Козицын принял решение лично приехать в Сибай и проконтролировать ход ликвидации очагов тления в Сибайском карьере. Сейчас здесь продолжаются работы по постепенному подтоплению подземных горных выработок. По данным на 26 февраля, уровень поднятия воды от горизонта 549 метров составил 44 метра. Проект подтопления предполагает, что работы завершатся до 26 марта.