Встреча Радия Хабирова и гендиректора УГМК Андрея Козицына с жителями Сибая: главное

УФА, 27 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

27 февраля в Сибае прошла встреча врио Главы Башкортостана Радия Хабирова и генерального директора Уральской горно-металлургической компании Андрея Козицына с горожанами. На ней обсуждались пути выхода из сложившейся неблагоприятной экологической ситуации в городе, виной которой стал карьер УГМК (там тлеют отвалы). Андрей Козицын впервые побывал в Сибае за два с лишним месяца с момента начала горения отвалов в карьере.

Что именно обсуждалось на встрече и каковы её итоги:

Какова ситуация на сегодня? Сейчас идет заполнение сибайского карьера, всего потребуется 385 тысяч кубометров воды. На встрече было заявлено, что уже закрыта половина шахты в карьере. В случае необходимости она будет закрыта полностью, пообещал Хабиров, а горняки будут трудоустроены на других промыслах УГМК.

Что обещает УГМК? Уральская горно-металлургическая компания выделит 200 миллионов рублей на текущие нужды Сибая. На что будут потрачены эти деньги, решение должна принять администрация города. Эта сумма будет выделена помимо других социальных обязательств, которые несет УГМК перед Сибаем и республикой.

Что просят общественники? Представитель группы «Сибай, дыши!» Эдуард Латыпов попросил у генерального директора Уральской горно-металлургической компании Андрея Козицына денежной компенсации за причиненный вред здоровью жителям Сибая. Андрей Козицын в ответ заявил, что решение о компенсации может быть принято только по решению суда и только суд может определить, кто должен нести ответственность за выплаты таких денежных компенсаций.

Как долго в Сибае будут работать уфимские медики? Уфимских врачей в Сибае задержат до 15 марта, а если понадобится, и до окончания работ по подтоплению карьера (20 марта). Жители Сибая продолжают жаловаться на ухудшение здоровья, некоторые неделями не могут попасть к узким специалистам. Бригада врачей республиканских учреждений здравоохранения работает в городе с 16 января. Во взрослой и детской поликлиниках Сибая принимают токсикологи, пульмонологи, офтальмологи, аллергологи, инфекционисты, профпатологи, педиатры и терапевты.

Что предложил Радий Хабиров? Руководитель Башкирии Радий Хабиров предложил направить в Сибай передвижную химико-токсикологическую лабораторию, он дал поручение заместителю министра здравоохранения Башкирии Гульнаре Зиннуровой изыскать такую возможность. Она, в свою очередь, пояснила, что «патологических процессов в организме человека, развившихся в результате воздействия диоксида серы, не зафиксировано».

Когда состоится следующая встреча с жителями Сибая? Радий Хабиров намерен встретиться в следующий раз с жителями Сибая после окончания работ по подтоплению карьера, с 20 по 25 марта. Руководитель республики выразил уверенность, что обстановка в городе к этому времени значительно улучшится.

Как сообщалось ранее, несмотря на сложившуюся экологическую ситуацию в Сибае, связанную с окислением руды в карьере, в городе не фиксируется вспышка заболеваний. Более того, общий уровень заболеваемости даже ниже, чем в среднем по региону.

Тем не менее запах, который время от времени появляется в воздухе, безусловно, приносит дискомфорт жителям Сибая. Руководство республики с первых дней тления руды в карьере направило руководству УГОК требования устранить данную проблему. Меры были приняты, однако их оказалось недостаточно.

До сих пор в воздухе Сибая фиксируются кратковременные превышения предельно допустимой концентрации диоксида серы. В связи с этим руководство республики приняло ряд мер: с 15 января в городе работают специалисты лучших республиканских медицинских организаций; детей с хроническими заболеваниями и тех, кто проживает в радиусе 500 метров от карьера, направляют в санатории Республики Башкортостан и Крыма; каждые два часа передвижные лаборатории проводят замеры содержания вредных веществ в воздухе, результаты которых оперативно доводятся до горожан с помощью социальных сетей, СМИ, подворовых обходов местных жителей. На случай сильной загазованности воздуха в Сибае оборудованы места для временного размещения жителей.

По данным Минздрава РБ, с 15 января уфимские врачи приняли 15,5 тысячи человек. Общий уровень заболеваемости в городе ниже, чем в среднем по республике.

После совещания с полномочным представителем Президента России в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым генеральный директор Уральской горно-металлургической компании Андрей Козицын принял решение лично приехать в Сибай и проконтролировать ход ликвидации очагов тления в Сибайском карьере. Сейчас здесь продолжаются работы по постепенному подтоплению подземных горных выработок. По данным на 26 февраля, уровень поднятия воды от горизонта 549 метров составил 44 метра. Проект подтопления предполагает, что работы завершатся до 26 марта.