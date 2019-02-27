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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров предложил отправить в Сибай передвижную токсикологическую лабораторию

ОБЩЕСТВО

УФА, 27 фев 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Врио Главы Башкирии Радий Хабиров предложил направить в Сибай передвижную химико-токсикологическую лабораторию, он дал поручение заместителю министра здравоохранения Башкирии Гульнаре Зиннуровой изыскать такую возможность.

На встрече с жителями города к руководителю региона обратился местный житель Нургали Усманов с вопросом о количестве заболевших сибайцев.

Гульнара Зиннурова пояснила, что в настоящее время «патологических процессов в организме человека, развившихся в результате воздействия диоксида серы, не зафиксировано». По ее словам, врач ставит диагноз на основании клинических проявлений, данных обследования и в совокупности выносит вердикт, за который несет юридическую ответственность.

«В настоящее время в Сибае нет химико-токсикологической лаборатории, они есть в крупных научных центрах, где обследуются пациенты по направлению в случае, если на организм фиксируются постоянные, хронические превышенные воздействия», — сказала замминистра.

Теги: сибайский карьер
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