Айгуль Муратова избрана членом Общественной палаты РФ от Башкирии
УФА, 27 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.
27 февраля на заседании Общественной палаты Башкирии членом Общественной палаты РФ избрана представитель Всемирного курултая башкир Айгуль Муратова.
Справка:
Муратова Айгуль Динисламовна, 26 июля 1972 года рождения. Окончила в 1995 году Литературный институт имени М. Горького (г. Москва) по специальности литературный работник, в 2012 году — Башкирскую академию государственной службы и управления. Работает директором Национальной библиотеки имени Ахмет-Заки Валиди. Член Исполкома МСОО Всемирный Курултай (Конгресс) башкир. Награждена почетной грамотой Министерства культуры Республики Башкортостан.