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27 февраля Среда

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Шахты Сибайского карьера будут остановлены, если это будет необходимо - Радий Хабиров

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Шахты Сибайского карьера будут остановлены, если это будет необходимо - Радий Хабиров Фото: Олег Яровиков

УФА, 27 фев 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Шахты Сибайского карьера будут закрыты и подтоплены, если это будет необходимо. Об этом заявил врио Главы Башкирии Радий Хабиров на встрече с жителями Сибая 27 февраля.

О ситуации на Сибайском карьере и проводимых работах по ликвидации доложил генеральный директор Уральской горно-металлургической компании Андрей Козицын. Одна из жительниц Сибая потребовала закрыть карьер и прекратить все работы, переселить город в «чистое место».

В настоящее время, по словам Андрея Козицына, закрыта половина шахты, и встает вопрос о трудоустройстве горняков — 800 человек останутся без работы. Он пообещал в случае закрытия шахты, вопрос с работой шахтеров и горных мастеров будет решен.

«Если на основании научных данных, показаний проектных институтов, республиканских структур по чрезвычайным ситуациям, Роспотребнадзора мне четко и ясно скажут, что для ликвидации последствий нужно будет остановить шахту — шахта будет остановлена. Невзирая ни на какие экономические соображения — это я обещаю. На данный момент работы ведутся, сроки установлены, мы все вместе с вами надеемся, что эти действия будут эффективными», — сказал Радий Хабиров.

Теги: Сибай, сибайский карьер
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