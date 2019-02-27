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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров детям Сибая: «Откладывайте в сторону смартфоны - и больше читайте»

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Фото: Олег Яровиков

УФА, 27 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

«Откладывайте в сторону смартфоны — и больше читайте. Это очень полезно». Такой совет дал детям города Сибая врио Главы Башкортостана Радий Хабиров в ходе сегодняшнего посещения модельной детской библиотеки города.

Он передал для детей, посещающих модельную библиотеку, партию новых книг от Российского книжного союза — художественную и научно-познавательную литературу.

Руководителя региона встретили учащиеся школ — постоянные посетители детской библиотеки. Они рассказали о своих увлечениях, занятиях спортом, любимых книгах, сообщили в пресс-службе Главы региона.

Одна из ведущих детских библиотек города расположена в центре Сибая на первом этаже жилого дома. Своим читателям она предлагает более 35 тысяч книг, порядка 60 наименований журналов и газет, свободный доступ в интернет. Услугами библиотеки пользуется около 7000 детей. Она активно сотрудничает со школами, детскими садами, реабилитационным центром для детей-инвалидов «Мишутка», детским приютом «Доверие», учреждениями дополнительного образования.

Теги: библиотека, Радий Хабиров, книги
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