Фото: Олег Яровиков В Уфе к 2024 году построят 13 детских садов и 9 школ Фото: Олег Яровиков

УФА, 27 фев 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе к 2024 году планируется построить 13 детских садов и 9 школ, сообщил на заседании Горсовета мэр столицы республики Ульфат Мустафин.

В настоящее время в городе свыше 66 тысяч детей старше трех лет посещают дошкольные учреждения. Стоит задача обеспечить доступность дошкольных учреждений для детей ясельного возраста, таких малышей в Уфе более 8,5 тысячи.

В этом году будут сданы четыре детских сада: в поселке Максимовка, микрорайонах Инорс, «Фестиваль» и «Дема-6». На 2020 год запланировано строительство четырех детских садов в Сипайлово-1 и Сипайлово-2, микрорайоне «Яркий», поселках Баланово, Новоалександровка. До 2024 года должны быть сданы еще пять объектов.

Общее образование в 128 уфимских школах сегодня получают 118 тысяч детей. Ежегодно отмечается рост количества учащихся на 4 тысячи. Стоит задача — перейти на односменное обучение. В этом году занятия в односменном режиме проходят в 70 образовательных учреждениях, это чуть более половины от общего количества. В прошлом году были сданы лицей №1 и школа в селе Нагаево. Продолжается реконструкция школы № 44, строительство школы в микрорайоне «Яркий». В сентябре этого года планируется завершить строительство современного здания музыкальной школы №9 в микрорайоне Затон.

По словам Ульфата Мустафина, за последние два года создано 3 100 ученических мест. Это позволило сократить долю детей, обучающихся во вторую смену до 16%. В этом учебном году занятия в односменном режиме проходят в 70 учреждениях. В планах города до 2024 построить 13 детских садов и 9 школ.

«Мы понимаем, что этого недостаточно, — говорит руководитель администрации. — Поэтому сейчас прорабатываем с Министерством финансов Республики Башкортостан условия реализации строительства социальных объектов на принципах государственно-частного партнёрства. Вести эту работу будем в рамках комплексной застройки жилых кварталов. Инвесторы, заинтересованные в реализации таких проектов, сегодня есть».

За прошедший год численность населения Уфы выросла на 4000 жителей и превысила 1 млн 135 тысяч человек.