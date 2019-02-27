В Башкирии утвердили новый набор для новорожденных
В Башкирии утвердили новый набор для новорожденных Фото: Олег Яровиков
УФА, 27 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.
Указом врио Главы Башкирии Радия Хабирова правительство республики утвердило новый набор для новорожденных. Стоимость подарка для новых жителей региона не будет превышать 1600 рублей (ранее 1180 рублей).
В набор входят шесть предметов: детский плед, уголок с вышивкой башкирского орнамента, кофточка, ползунки и шапочка из хлопчатобумажного полотна и поздравительный вкладыш от главы Башкирии.