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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии проверят систему оповещения

ОБЩЕСТВО
Фото: Госкомитет РБ по ЧС

В Башкирии проверят систему оповещения Фото: Госкомитет РБ по ЧС

УФА, 26 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

С 26 по 28 февраля в Башкирии проверят системы оповещения. Об этом сообщили в республиканском госкомитете по ЧС.

Сегодня сирены проверяли в Демском, Октябрьском, Калининском, Орджоникидзевском районах Уфы, а послезавтра они зазвучат с 10.30 по 16.00 в Ленинском, Кировском и Советском районах столицы и в остальных муниципальных образованиях Республики Башкортостан.

«В случае реальной чрезвычайной ситуации сигнал «Внимание всем!» будет подаваться электрическими сиренами, громкоговорителями и гудками промышленных предприятий длительностью до 5 минут», — напомнили спасатели.

Теги: система оповещения, сирена
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