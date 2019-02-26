Фото: ИА «Башинформ» Жителей Башкирии призывают сообщать о двойных начислениях за вывоз мусора Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 26 фев 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Жителей Башкирии призывают сообщать о двойных начислениях за вывоз мусора. «Единая Россия» разработала удобный сервис приема жалоб.

ЕР в рамках партийного проекта «Чистая страна» открыла интерактивный сервис по сбору обращений от населения о «двойных платежах» — той суммы, которую они платили ранее в рамках общедомовых расходов за вывоз мусора, и суммы за новую коммунальную услугу с 1 января 2019 года.

На сайте партийных проектов через вкладку «Сообщи о двойном платеже за обращение с отходами» можно заполнить анкету с информацией, какой платеж за коммунальные услуги был в 2018 году, как он изменился в 2019 году и прикрепить фотографии этих платежных документов.

Как отметил координатор партпроекта, председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, сервис поможет увидеть реальную картину:

﻿«Сначала по поступающим сигналам отработают региональные координаторы партпроекта вместе с региональными властями, а потом, если мы не увидим позитивной динамики, будем обращаться в Генеральную прокуратуру, добиваться перерасчета платежей».

По словам депутата Госсобрания РБ, регионального координатора партпроекта Альфариса Байчурина, в республике проблем с двойными начислениями нет. Определенные проблемы при переходе на новую систему обращения с отходами испытывают в основном жители частных домов. Они сообщают, что им приходят квитанции с оплатой по обращению с ТКО из расчета и на проживающих вместе с прописанными, и даже на умерших людей.

﻿«Мы будем выявлять факты двойных платежей и неверных начислений и работать над тем, чтобы наши жители вернули свои деньги, в случае подтверждения данных фактов», — говорит депутат Госсобрания РБ, председатель регионального общественного совета проекта Олег Калинин.

За перерасчетом сумм необходимо обращаться к региональным операторам.

Зона №1 — МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» — телефон: 8-800-347-80–03, сайт: sahufa.ru

Уфа, Архангельский, Белокатайский, Благоварский, Благовещенский, Дуванский, Иглинский, Кармаскалинский, Кигинский, Кушнаренковский, Мечетлинский, Нуримановский, Салаватский, Уфимский, Чишминский районы.

Зона №2, №4+ ООО «Дюртюлимелиоводстрой» 8-800-511-84-20, сайт: dmsrb.ru﻿.

Агидель, Нефтекамск, Аскинский, Балтачевский, Бирский, Бураевский, Дюртюлинский, Илишевский, Калтасинский, Караидельский, Краснокамский, Мишкинский, Татышлинский, Янаульский районы.

Зона №3 — ООО РО «Эко-Сити»: 8-800-700-49-00, сайт: roecocity.ru/﻿

Кумертау, Салават, Сибай, Стерлитамак, Абзелиловский, Аургазинский, Баймакский, Белорецкий, Бурзянский, Гафурийский, Зианчуринский, Зилаирский, Ишимбайский, Кугарчинский район, Куюргазинский, Мелеузовский, Миякинский, Стерлибашевский район, Стерлитамакский район, Учалинский район, Федоровский, Хайбуллинский районы.

Зона №4 — ООО «Экология-Т»: 8-800-250-01-85, сайт: eko-tko.ru

Октябрьский, Альшеевский, Бакалинский, Белебеевский, Бижбулякский, Буздякский, Давлекановский, Ермекеевский, Туймазинский, Чекмагушевский, Шаранский районы.

Как сообщало﻿ ранее агенство, тему некорректных начислений платежей за вывоз ТКО на особом контроле держит врио главы Башкирии Радий Хабиров.