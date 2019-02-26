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Какая погода ждет жителей Башкирии в марте 2019 года?

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Какая погода ждет жителей Башкирии в марте 2019 года? Фото: Олег Яровиков

УФА, 26 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

Предстоящий март в Башкирии буде непостоянным. Такие выводы сделали синоптики на основе средних значений за последние 10 лет. Судя по прогнозам, максимальная дневная температура воздуха в первый месяц весны достигнет +3 градусов, а минимальная -13.

Ночью, традиционно, будет холоднее. В начале месяца возможно похолодание до -22 градусов.

Активное таяние снега в Башкирии начнется в 20-х числах марта. Именно к этой дате все спецслужбы должны быть готовы к весеннему половодью.

Теги: прогноз погоды, март
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