Фото: Олег Яровиков Какая погода ждет жителей Башкирии в марте 2019 года? Фото: Олег Яровиков

УФА, 26 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

Предстоящий март в Башкирии буде непостоянным. Такие выводы сделали синоптики на основе средних значений за последние 10 лет. Судя по прогнозам, максимальная дневная температура воздуха в первый месяц весны достигнет +3 градусов, а минимальная -13.

Ночью, традиционно, будет холоднее. В начале месяца возможно похолодание до -22 градусов.

Активное таяние снега в Башкирии начнется в 20-х числах марта. Именно к этой дате все спецслужбы должны быть готовы к весеннему половодью.