Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 65.51

EUR 74.33

25 февраля Понедельник

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Эпидемия гриппа в Башкирии идет на спад

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Эпидемия гриппа в Башкирии идет на спад Фото: Олег Яровиков

УФА, 25 фев 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Эпидемия по ОРВИ и гриппу в Башкирии медленно пошла на спад, пик пройден, сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по республике.

Последние четыре недели наблюдался подъем заболеваемости, пик эпидемии пройден на седьмой неделе года — с 11 по 17 февраля. За прошедшую неделю (с 18 по 24 февраля) зарегистрированы 34,7 тысячи случаев заболеваний гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями, в том числе у детей — 20,1 тысячи случаев — 58% от общего числа больных.

Заболеваемость среди совокупного населения республики на 46,6% выше эпидемического порога, по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 8,2%. Превышение эпидемического порога заболеваемости наблюдается только среди взрослого населения — на 75,7%.

В Уфе, по предварительным диагнозам, зарегистрировано 12 тысяч случаев заболеваний гриппом и ОРВИ, в том числе у детей — 5,9 тыс. случаев (49,6%). Заболеваемость среди совокупного населения Уфы на 55,5% выше эпидемического порога. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость снизилась на 1%. Превышение эпидемического порога заболеваемости в столице наблюдается также за счет взрослого населения (+82,3%).

Теги: грипп, ОРВИ
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Хотел почистить снег: в уфимском дворе мужчину насмерть придавило автомобилем
В уфимском микрорайоне Сипайлово во дворе дома по улице Рыльского произошел несчастный случай. Как сообщает ГТРК «Башкортостан», уфимец решил почистить п
В Башкирии в сгоревшем доме найдены тела мужчины и женщины с малолетним ребенком
В Центр управления в кризисных ситуациях регионального МЧС в 11.30 часов 24 февраля в поступило сообщение о пожаре в бревенчатом жилом доме в деревне Иде
В Уфе из окна одиннадцатого этажа выпал сотрудник отдела полиции
В Уфе, на улице Комарова вечером 24 февраля, у подъезда обнаружили труп сотрудника отделения полиции №8. Об этом агентству «Башинформ» стало известно и
В Уфе в ресторане быстрого питания школьница спровоцировала драку
В Уфе в ресторане быстрого питания «Макдональдс», расположенном на проспекте Октября, произошла массовая драка. Как сообщает телеканал «Вся Уфа», виновни
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
закрыть