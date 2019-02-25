Фото: Олег Яровиков Эпидемия гриппа в Башкирии идет на спад Фото: Олег Яровиков

УФА, 25 фев 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Эпидемия по ОРВИ и гриппу в Башкирии медленно пошла на спад, пик пройден, сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по республике.

Последние четыре недели наблюдался подъем заболеваемости, пик эпидемии пройден на седьмой неделе года — с 11 по 17 февраля. За прошедшую неделю (с 18 по 24 февраля) зарегистрированы 34,7 тысячи случаев заболеваний гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями, в том числе у детей — 20,1 тысячи случаев — 58% от общего числа больных.

Заболеваемость среди совокупного населения республики на 46,6% выше эпидемического порога, по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 8,2%. Превышение эпидемического порога заболеваемости наблюдается только среди взрослого населения — на 75,7%.

В Уфе, по предварительным диагнозам, зарегистрировано 12 тысяч случаев заболеваний гриппом и ОРВИ, в том числе у детей — 5,9 тыс. случаев (49,6%). Заболеваемость среди совокупного населения Уфы на 55,5% выше эпидемического порога. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость снизилась на 1%. Превышение эпидемического порога заболеваемости в столице наблюдается также за счет взрослого населения (+82,3%).