Уфа стала полигоном для тестирования 5G

УФА, 25 фев 2019. /ИА «Башинформ», Алия Галимова/.

Компания МТС объявила об успешном проведении в Республике Башкортостан тестов на коммерческой LTE-сети, в ходе которых достигнута скорость передачи данных до 996 Мбит/сек. Результат получился за счет объединения всех доступных частотных диапазонов и применения технологий, которые будут задействованы в сетях пятого поколения.

Тесты проводились на уличных базовых станциях Ericsson Radio System в центре Уфы с использованием тестового смартфона .Для увеличения скорости передачи данных и емкости сети были использованы технологии 5G – многоантенные режимы (MIMO 4x4) и модуляция сигнала высокого порядка (256 QAM).

«Уфа в очередной раз выступила площадкой для испытания новых достижений, приближающих нас к эре 5G. При этом мы проводили тесты не ради демонстрации возможностей технологий. Показанные решения будут внедряться в ближайшее время по всей России на действующих LTE-сетях МТС в ходе их модернизации и развития, так как технологическая стратегия МТС предусматривает поэтапную эволюцию сетей 4G до уровня LTE Advanced Pro и далее до 5G, — отметил директор МТС в Башкортостане Антон Марченко.

«Успешное тестирование гигабитных скоростей на коммерческой сети МТС знаменует собой еще один важный этап в нашем стратегическом сотрудничестве на пути к 5G. Достижение скорости передачи данных до 996 Мбит/сек стало возможным благодаря установке в Уфе базовых станций нового поколения Ericsson Radio System с использованием широкополосных радиомодулей. Наш следующий шаг – дальнейшее развитие коммерческих сетей LTE Advanced Pro c применением технологий Massive MIMO и нелицензируемого спектра (LAA)”, — отметил вице-президент, руководитель департамента развития сетей и услуг Ericsson регионов Восточная Европа и Средняя Азия Анатолий Ильяич.

Напомним, с 2016 года в Уфе, а также в Санкт-Петербурге, Москве, Екатеринбурге, Якутске, действуют фрагменты cетей МТС со скоростью передачи данных до 700 Мбит/сек 2 – LTE-Advanced Pro. В 2018 году компания запустила в Башкирии первую коммерческую LTE-сеть со скоростью доступа до 979 Мбит/сек на основе технологии LAA (Licensed Assisted Access). В июне 2018 году в семи из 11 российских городов мирового первенства по футболу МТС развернула сеть на базе технологии Massive MIMO – решения 5G, что позволило увеличить до пяти раз емкость сети.