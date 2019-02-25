Фото: Ксения Калинина На электронные торги выставлена арестованная недвижимость должников из Уфы Фото: Ксения Калинина

УФА, 25 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

На 12 марта 2019 года объявлены очередные электронные торги арестованного имущества должников. Аукцион состоится в электронной форме на сайте https://www.rts-tender.ru﻿.

По данным региональной службы судебных приставов, на торги выставлены:

— Квартира, площадью 53 кв. м. Адрес: РБ, г. Уфа, Демский район, ул. Таллинская, д. 3, корп. 1. Начальная цена: 3100000,00 руб. Сумма задатка:155000,00 руб. Шаг аукциона – 31000,00 руб.

— Квартира, площадью 58,3 кв. м. Адрес: РБ, г. Уфа, Демский р-н, ул. Ухтомского, д. 12. Начальная цена: 2384000,00 руб. Сумма задатка: 119200,00 руб. Шаг аукциона – 23840,00 руб.

— Квартира, площадью 56 кв. м. Адрес: РБ, г. Уфа, Демский р-н, ул. Таллинская, д. 23 А. Начальная цена: 1964000,00 руб. Сумма задатка: 98200,00 руб. Шаг аукциона – 19640,00 руб.

— Квартира, площадью 42,8 кв. м. Адрес: РБ, г. Уфа, Октябрьский р-н, ул. Шафиева, д. 20. Начальная цена: 2730000,00 руб. Сумма задатка: 136500,00 руб. Шаг аукциона – 27300,00 руб.

— 2-этажный жилой дом, площадью 210 кв. м. Земельный участок, площадью 1272+/-12 кв. м. Адрес: РБ, г. Уфа, Октябрьский р-н, с. Нагаево, ул. Парковая, д. 27в. Начальная цена: 6563200,00 руб. Сумма задатка: 328160,00 руб. Шаг аукциона – 65632,00 руб.

— Квартира, площадью 42,4 кв. м. Адрес: РБ, г. Уфа, Кировский р-н, ул. Авроры, д. 1. Начальная цена: 2736000,00 руб. Сумма задатка: 136800,00 руб. Шаг аукциона – 27360,00 руб.

— Квартира, площадью 67,5 кв. м. Адрес: РБ, г. Уфа, Орджоникидзевский р-н, ул. Калинина, д. 61. Начальная цена: 2960000,00 руб. Сумма задатка: 148000,00 руб. Шаг аукциона – 29600,00 руб.

— Квартира, площадью 46,8 кв. м. Адрес: РБ, г. Уфа, Орджоникидзевский р-н, ул. Российская, д. 11. Начальная цена: 1802000,00 руб. Сумма задатка: 90100,00 руб. Величина повышения начальной продажной цены имущества (шаг аукциона) – 18020,00 руб.

— Жилое помещение — комната, площадью 17,9 кв. м. Адрес: РБ, г. Уфа, Орджоникидзевский р-н, ул. Боткина, д. 7, к. 204. Начальная цена: 974440,00 руб. Сумма задатка: 48722,00 руб.

— Квартира, площадью 35,2 кв. м. Адрес: РБ, г. Уфа, Орджоникидзевский р-н, ул. Борисоглебская, д. 7. Начальная цена: 1721250,00 руб. Сумма задатка: 86062,50 руб. Величина повышения начальной продажной цены имущества (шаг аукциона) – 17212,50 руб.

— Квартира, площадью 42,3 кв. м. Адрес: РБ, г. Уфа, Орджоникидзевский р-н, ул. Свободы, д. 38, Начальная цена: 1382505,96 руб. Сумма задатка: 69125,30 руб. Величина повышения начальной продажной цены имущества (шаг аукциона) – 13825,06 руб.

Заявку на участие в электронных торгах можно подать до 5 марта на сайте электронной площадки Тендер РТС — https://www.rts-tender.ru.

«Получить дополнительную информацию об аукционе, о правилах его проведения, ознакомиться с формами документов, договором купли–продажи, можно по адресу: г. Уфа, ул. Аксакова, 62, тел. 8(347)250-36-27, 251-18-19, а также на сайтах: www.torgi.gov.ru, https://www.rts-tender.ru, — сообщили в пресс-службе ведомства. — Электронные торги позволят повысить прозрачность процедуры и расширить круг потенциальных покупателей».