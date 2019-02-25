Радий Хабиров поручил продумать механизмы перехода на раздельный сбор мусора
Фото: автор
Радий Хабиров поручил продумать механизмы перехода на раздельный сбор мусора Фото: автор
УФА, 25 фев 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
Сегодня на оперативном совещании в правительстве врио главы Башкирии Радий Хабиров поручил руководителям ведомств и ответственным лицам продумать механизмы перехода на раздельный сбор мусора
«Мы от 20% до 30% сможем отходы сократить, если решим этот вопрос. Цель реформы — минимизировать мусор, которого с каждым годом производится больше, и мы не справимся, если не перейдём на цивилизованный раздельный сбор. Необходимо население к этому подготовить, привести»,— отметил руководитель региона.Радий Хабиров попросил держать на контроле выполнение его поручения о фиксированной плате за вывоз ТКО — для горожан — 70 рублей в месяц с человека, для жителей населенных пунктов, где ранее система сбора мусора не была организована, — 35 рублей. Также не должно быть двойных платежек и неправильных начислений, отметил врио главы:
«Есть обращения, что начисляют покойникам, такого не должно быть. Селян возмущает, что начисления есть, а мусор не вывозят. Понятно, что мы переходим только к новой системе, но надо исправлять оперативно такие ситуации».
«В настоящее время ведется формирование полной базы данных для регоператоров по всем зарегистрированным жителям на территории республики, — доложил замминистра экологии Нияз Фазылов. —Кроме этого, в регионе крайне низкий процент заключения договоров на вывоз мусора между юрлицами, индивидуальными предпринимателями и регоператорами. Также можно сказать, что регоператоры не достаточно готовы с точки зрения инфраструктуры и техники, не хватает перегрузочных пунктов и перегонов».
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Радий Хабиров поручил продумать механизмы перехода на раздельный сбор мусора
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