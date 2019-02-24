Фото: стоп-кадр видео | Видео: телеканал Сибай ТВ Как дети Сибая отдыхают в Крыму Фото: стоп-кадр видео | Видео: телеканал Сибай ТВ

УФА, 24 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

250 детей из города Сибая, жители которого с конца прошлого года страдают от выбросов загрязняющих веществ из-за тления руды на заброшенном карьере, осваиваются в крымском санатории «Мечта» в Евпатории. Вместе с ними 29 взрослых, среди которых опытные педагоги и медицинские работники.

Сибайцев разместили в комфортабельных двухместных номерах с личным санузлом, холодильником и телевизором. Когда номера были осмотрены, а вещи разложены, детей повели на медосмотр и плановые процедуры: ингаляции, ультразвуковое лечение органов дыхания, массаж, лазеротерапия, плавание. Больше всего сибайским ребятам понравился бассейн с морской водой.

«Нас хорошо встретили. Мне нравятся корпус, бассейн, процедуры, фиточай», — поделилась школьница Валерия Янбаева.

Приехавшие из Сибая врачи следят за состоянием здоровья юных отдыхающих, ведь многие из них страдают хроническими заболеваниями органов дыхательных путей. План по оздоровлению детей проработан до мелочей совместно с местными медработниками. Каждому ребенку найден индивидуальный подход, исходя из записей в медкарте.

Помимо лечения для ребят подготовлена обширная культурно-развлекательная программа. Ребята с удовольствием посещают спортзал, стараются чаще находиться на свежем воздухе – погода в Евпатории весенняя. Расстояние до моря – 500 метров, это ровно столько же, сколько от их домов в Сибае до карьера. Только теперь ребята дышат свежим морским воздухом, передает телеканал «Сибай ТВ».

В Евпатории дети проведут две недели, после этого им на смену прилетят поправлять здоровье еще 250 сибайцев, в их числе будут старшеклассники. В Крыму их ждут 10 марта.