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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Сибае за сутки проведено 47 замеров воздуха

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

В Сибае за сутки проведено 47 замеров воздуха Фото: Ксения Калинина

УФА, 24 фев 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Сибае за прошедшие сутки замеры воздуха проводились 47 раз, шесть из них — в ночное время. При этом четыре раза передвижные лаборатории выезжали по заявкам горожан. Об этом 24 февраля во время ежедневного брифинга сообщил руководитель оперативного штаба, заместитель председателя Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям Александр Лопухов.

«Максимальное превышение уровня диоксида серы — в три раза – было выявлено в 11.33 часов по адресу: улица Нуриманова, 9/1. По состоянию на 16.00 часов превышение ПДК диоксида серы в воздухе Сибая не обнаружено», — сказал руководитель штаба.

Продолжаются работы по ликвидации очагов возгорания руды в карьере. Ведется подтопление подземных горных выработок.

«На сегодняшний день уровень воды от горизонта составляет 35 метров», — сообщил заместитель технического директора Сибайского филиала УГОК Артур Аглямов.

По информации и.о. главного врача ЦГБ Сибая Радика Надыргулова, 23 февраля к дежурным врачам амбулаторно-поликлинической службы обратился 31 человек, из них — 17 детей. Скорая и неотложная медслужбы выезжали на вызовы 84 раза.

«В приемное отделение за сутки обратился 31 пациент, 13 из которых — дети. Одного ребёнка госпитализировали. Причины обращения к медикам разные: ОРВИ, обострение хронических заболеваний, высокая температура, травмы», — заявил руководитель больницы.

Старший оперативной группы ГУ МЧС России по РБ Сергей Капитоненко рассказал об итогах подворовых обходов. Так, 23 февраля представители пожарно-спасательных подразделений и оперативных групп посетили 54 дома, провели 96 бесед и инструктажей с населением.

Следующий брифинг состоится 25 февраля. Посмотреть его можно в официальной группе администрации Сибая — https://vk.com/sibayadm и в эфире СТВ — vk.com/sibaytv, youtube.com/c/сибайтв. Здесь же выложены записи предыдущих брифингов.

Теги: Сибай, карьер, экология
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